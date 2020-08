Kreuzberg: Auto nach Verfolgungsfahrt mit Polizei angezündet

+++ Auto nach Verfolgungsfahrt mit Polizei angezündet - Täter festgenommen +++

Die Insassen eines Autos haben am Sonntagabend ihr Fahrzeug nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Brand gesetzt. Ein Täter konnte festgenommen werden. Die Beamten wollten den Wagen an der Landsberger Allee in Friedrichshain kontrollieren, aber der Fahrer gab Gas. Die Verfolgung endete erst an der Zossener Straße in Kreuzberg. Dort versuchten die Männer, den Wagen in Brand zu setzen. Die Feuerwehr konnte schnell löschen.

+++ Verbotenes Autorennen durch Berlin - 19-Jähriger driftet mit Miet-BMW +++

Die Berliner Polizei hat in Mitte nach einem illegalen Autorennen den Wagen und den Führerschein eines 19-Jährigen beschlagnahmt. Einsatzkräfte wurden auf fünf Autos aufmerksam, die auf der Straße Unter den Linden hupten und mit Warnblinklicht fuhren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Informationen zufolge wurde ein Funkwagen-Team gegen 21.35 Uhr in der Straße Unter den Linden auf eine Kolonne von mindestens fünf Autos aufmerksam, die hupten und mit Warnblinklicht fuhren. Beim Linksabbiegen in die Wilhelmstraße in Richtung Luisenstraße soll dann ein BMW durch einen sogenannten Drift mit durchdrehenden Rädern und überhöhter Geschwindigkeit besonders aufgefallen sein.

Die Polizisten schalteten Blaulicht und Martinshorn ein, um das Fahrzeug zu stoppen. Trotzdem verloren die Beamten den Wagen aus den Augen. Wie Polizeimitarbeiter des Zentralen Objektschutzes, die die Französische Botschaft an der Wilhelmstraße schützten, später berichteten, soll der Fahrer des BMW ohne Rücksicht auf Fußgänger, die die Wilhelmstraße überqueren wollten, gefahren sein. Die Fußgänger hatten zurückweichen müssen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Die Funkwagenbesatzung überprüfte kurz darauf den 19 Jahre alten Fahrer des BMW an der Kreuzung Wilhelmstraße Ecke Dorotheenstraße, da er dort bei Rot angehalten hatte. Der gemietete BMW wurde zu Beweiszwecken sichergestellt und der Führerschein des 19-Jährigen beschlagnahmt. Auch die weiteren vier Insassen des Mietwagens mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Von den übrigen Fahrzeugen der Kolonne fehlt bisher jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Kinder entdecken Handgranate im See - Badestelle geräumt +++

Zwei Kinder haben beim Schwimmen im Wandlitzer Gorinsee (Barnim) eine gefährliche Entdeckung gemacht. Ihnen fiel ein merkwürdiger Gegenstand im Wasser auf, der sich später als Handgranate herausstellte. Ein Badegast alarmierte nach dem Fund am Samstag die Polizei, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Rund 120 Badegäste mussten den Angaben nach die Badestelle an der Landesstraße vorübergehend verlassen. Die Polizei rief den Munitionsbergungsdienst, der den Fund geborgen hat. Anschließend konnte die Badestelle nach rund drei Stunden wieder freigegeben werden.

+++ 13-Jährigem die Schlüsel geraubt - Autodieb festgenommen +++

Ein Mann soll in Westend einem 13-Jährigen die Schlüssel zum Familienauto gewaltsam abgenommen haben und dann mit dem Wagen davon gefahren sein. Die Polizei nahm den 42 Jahre alten Tatverdächtigen wenige Stunden später am Samstagabend fest. Der Junge wollte etwas aus dem an der Meiningenallee geparkten Auto holen, als der mutmaßliche Täter zuschlug. Beim Ausparken soll er mehrere Fahrräder und einen Laternenmast beschädigt haben. Der 13-Jährige blieb unverletzt.

Um 0.30 Uhr konnte der Wagen nach Zeugenhinweisen am Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf gefunden werden. Der Tatverdächtige habe daneben gestanden und wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der 42-Jährige ebenfalls verdächtigt wird, am Samstagnachmittag ein Fahrzeug der Berliner Feuerwehr gestohlen zu haben. Feuerwehrleute waren dem Dieb gefolgt, woraufhin dieser den Wagen an einer Kreuzung verlassen hatte und zu Fuß geflüchtet war.

+++ Lärmgeplagter Rentner löst SEK-Einsatz aus +++

In Westend ist in der Nacht zu Sonntag ein Streit zwischen Nachbarn eskaliert, sodass schließlich ein 72-Jähriger von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) festgenommen werden musste. Wie die Polizei mittteilte, war es gegen 0.30 Uhr im Zikadenweg zu einem Streit wegen Lärms zwischen dem 72-Jährigen und mehreren Gästen einer Gartenparty in der Nachbarschaft gekommen. Dabei soll der 72-Jährige zunächst einen Mann mit einem Messer leicht verletzt haben. Anschließend soll der 72-Jährige die Gäste mit einer Schusswaffe bedroht haben. Aufgrund der Schussaffe wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert und das Mehrfamilienhaus umstellt. Der Mann öffnete nach Klopfen die Tür und wurde von Beamten widerstandslos festgenommen. In der Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, ein Fleischermesser und eine Machete. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der betrunkne 72-Jährige gab an, sich nicht an Einzelheiten des Abends erinnern zu können. Nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er aufgrund geäußerter Suizidabsichten in ein Krankenhaus gerbacht. Die Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung mit Waffen, dauern an.

+++ Zu schnell, kein Führerschein, betrunken und gesucht - Polizei nimmt 37-Jährigen fest +++

Zivilkräfte der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Sonntag das Auto eines 37-Jährigen in Pankow gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 0.10 Uhr auf einen Hyundai in der Schönhauser Allee aufmerksam, weil er bei Rot in die Kreuzung fuhr und dann zu schnell davonfuhr. Die Polizeikräfte entschieden sich daraufhin, den Wagen zu stoppen und verfolgten das Auto mit Blaulicht und Martinshorn. An der Wollankstraße konnten die Beamten beobachten, wie etwas aus dem Auto geworfen wurde. Kurze Zeit später stoppte das Auto, das mit drei Männer besetzt war. Bei dem Fahrer, einem 37-Jährigen, stellten die Polizeikräfte Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von rund 1,3 Promille. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Bei einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten einen gefälschten Führerschein. Zudem fanden sie an dem Ort, an dem etwas aus dem Wagen geworfen worden war, ein Tütchen mit weißen Pulver, bei dem es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelt. Der 37-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Alkoholeinfluss, dem Verdacht der Urkundenfälschung und dem Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Aufgrund eines bereits gegen ihn bestehenden Haftbefehls wegen räuberischen Diebstahls, verblieb der 37-Jährige im Anschluss an die Blutentnahme im Polizeigewahrsam und wird von dort der Justiz überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Kraftwerksbesetzung in Moabit - Aktivisten verlassen Kran +++

Nach mehr als 34 Stunden ist am Sonntagnachmittag die Besetzung eines Heizkraftwerks in Moabit durch Klimaaktivisten zu Ende gegangen. Gegen 15.30 Uhr seien auch die letzten vier Besetzer von einem Förderkran heruntergekommen, sagte eine Polizeisprecherin.

Rund 20 Aktivisten hatten sich am Samstag in den frühen Morgenstunden Zugang zu dem Gelände des Kraftwerks verschafft und dort zwei Förderkräne und ein Aschesilo besetzt. Die meisten von ihnen hielten dort bei hohen Temperaturen bis Samstagabend durch, am Sonntag harrten nur noch vier Aktivisten auf einem Kran aus.

Während die Polizei angab, dass die Personalien aller Beteiligten beim Verlassen des Geländes aufgenommen wurde, widersprach eine Sprecherin der Gruppe „Direkte Aktion Berlin“ dieser Darstellung. Das Kraftwerk ist derzeit wegen Wartungsarbeiten nicht in Betrieb.

Mit ihrer Aktion fordern die Umweltaktivisten unter anderem einen sofortigen Kohleausstieg sowie „ein Ende des fossilen Kapitalismus“, wie die Aktionsgruppe mitteilte. Dass in Deutschland nach Plänen von Regierung und Bundestag noch bis 2038 Kohleverstromung genutzt werden soll, sei ein Schlag ins Gesicht für alle, die seit Jahren für Klimagerechtigkeit kämpften.

+++ Baum fällt auf Auto - 22-Jähriger stirbt +++

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Potsdam ums Leben gekommen, nachdem ein Baum auf sein Auto gefallen war. Der Autofahrer kam auf der Fahrländer Chaussee im Potsdamer Ortsteil Fahrland von der Straße ab und kollidierte mit dem Baum, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Durch den Aufprall sei der Baum entwurzelt worden und auf das Auto des Mannes gekippt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 22-Jährigen aus Ketzin (Havelland) feststellen. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang untersuchen. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für fünf Stunden gesperrt werden.

+++ Radfahrer bei Abbiege-Unfall verletzt +++

Bei einem Verkehrsunfall in Nikolassee hat am Sonnabendnachmittag ein Radfahrer unter anderem Verletzungen am linken Arm erlitten. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 26-Jährige gegen 13.30 Uhr mit seinem Rad auf dem Radweg der Spanischen Allee in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Ein 29 Jahre alter Mercedes-Fahrer bog von der Spanischen Alle nach links auf die A 115 ab und stieß mit dem Radfahrer zusammen, der daraufhin stürzte. Im weiteren Verlauf überrollte der Mercedes den linken Arm des 26-Jährigen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

+++ Autotür geöffnet - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt +++

Am Sonntagabend hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg schwere Verletzungen erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 65-Jährige gegen 21.50 Uhr den Riemenschneiderweg aus Richtung Brüggemannstraße kommend in Richtung Overbeckstraße, als zeitgleich ein 52-jähriger die Fahrertür seines im Riemenschneiderweg geparkten Hyundai von Innen öffnete, so dass der Radfahrer dagegenfuhr. Er stürzte auf die Straße und zog sich schwere Rückenverletzungen zu. Rettungskräfte der Feuerwehr transportieren ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Junge läuft auf Fahrbahn und wird von Auto erfasst +++

Ein 13-Jähriger ist in Perleberg (Prignitz) auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Der Junge sei am Sonnabend plötzlich hinter einem geparkten Auto auf die Fahrbahn der Wollweberstraße getreten, teilte die Polizeidirektion Nord am Sonntag mit. Die 45 Jahre alte Autofahrerin fuhr ihn an. Der 13-Jährige sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen.

+++ Pritschenwagen brennt in Alt-Hohenschönhausen +++

Am Sonntagmorgen stand ein Fahrzeug in Alt-Hohenschönhausen in Flammen. Gegen 3.40 Uhr wurde an der Wadowstraße der Nutzer durch die Alarmanlage seines Firmenfahrzeuges, eines Pritschenwagens, geweckt und wenig später auf die Flammen im vorderen Bereich des Mercedes aufmerksam. Rettungskräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, die den vorderen Bereich und den Innenraum des Lkw stark beschädigten. Personen wurden nicht verletzt, weiterer Sachschaden war ebenfalls nicht zu beklagen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.

+++ Baufahrzeug in Mitte in Flammen +++

Am Sonntagmorgen stand in Mitte ein Baufahrzeug in Flammen. Gegen 4.15 Uhr bemerkte ein 53 Jahre alter Passant an der Stallschreiberstraße das am rechten Hinterreifen brennende Fahrzeug und rief die Polizei. Hinzugerufene Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten die Flammen. Kunststoffteile der Karosserie schmolzen im hinteren Bereich des Laders, die Glasscheibe der Fahrzeugführerkabine sprang. Es entstand kein weiterer Personen- oder Sachschaden. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an.

+++ Strandbad Plötzensee: Mann untergegangen +++

Ein Mann ist am Sonnabendabend im Plötzensee in Wedding untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Badegäste des dortigen Strandbades alarmierten gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr. Retter der DLRG trafen als Erste ein; Taucher suchten den Mann. Gegen 20.50 Uhr wurde er gefunden. Der Mann wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Thomas Peise

Ein Mann ist am Sonnabendabend im Plötzensee in Wedding untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Badegäste des dortigen Strandbades alarmierten gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr. Retter der DLRG trafen als Erste ein; Taucher suchten den Mann. Gegen 20.50 Uhr wurde er gefunden. Der Mann wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Sonnabendabend am Plötzensee.

Foto: Thomas Peise

+++ Dachstuhl in Neukölln in Flammen: 120 Feuerwehrleute im Einsatz +++

Ein Dachstuhlbrand in Neukölln hat am Sonnabendabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Menschen wurden nicht verletzt, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Wegen des zu Beginn unklaren Ausmaßes waren die Rettungskräfte zunächst mit einem großen Aufgebot und 120 Mann ausgerückt. Die Feuerwehr brachte die Flammen nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Foto: Thomas Peise

Ein Dachstuhlbrand in Neukölln hat am Sonnabendabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Menschen wurden nicht verletzt, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Wegen des zu Beginn unklaren Ausmaßes waren die Rettungskräfte zunächst mit einem großen Aufgebot und 120 Mann ausgerückt. Die Feuerwehr brachte die Flammen nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Foto: Thomas Peise

Ein Dachstuhlbrand in Neukölln hat am Sonnabendabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Menschen wurden nicht verletzt, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Wegen des zu Beginn unklaren Ausmaßes waren die Rettungskräfte zunächst mit einem großen Aufgebot und 120 Mann ausgerückt. Die Feuerwehr brachte die Flammen nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Was zu dem Feuer in dem Wohngebäude in der Emser Straße geführt hatte, war zunächst nicht bekannt.

#Berlin #Neukölln - Dachstuhl in Hinterhaus steht lichterloh in Flammen, schwierige Brandbekämpfung, Feuerwehr mit 8 Staffeln im Einsatz, niemand verletzt pic.twitter.com/Gzn4iTMRuu — Polizeireporter-BM (@PolReporter) August 9, 2020

+++ Autofahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt +++

Ein 64 Jahrev alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 109 in Wandlitz (Barnim) ums Leben gekommen. Laut Polizei geriet er am Sonntag auf Höhe des Wandlitzer Ortsteils Schönerlinde beim Überholen in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs, ein 61 Jahre alter Fahrer und seine 56 Jahre alte Beifahrerin, wurden verletzt. Die Straße war nach dem Unfall vorübergehend komplett gesperrt.