Blaulicht-Blog: Protestler besetzen Heizkraftwerk Moabit

+++ Protestler besetzen Heizkraftwerk Moabit +++

Seit den frühen Morgenstunden besetzt die Aktionsgruppe „Direkte Aktion Berlin“ nach eigenen Angaben mit rund 20 Menschen das Heizkraftwerk Moabit. Es befänden sich Personen auf Kohlebaggern, Kränen und Türmen des Kraftwerkes. Die Klimaaktivisten fordern den sofortigen Kohleausstieg und "ein Ende des fossilen Kapitalismus". Die Aktion, sowie die „Steinkohle ist Blutkohle“-Demonstration in Berlin sind Teil der bundesweiten Aktionstage #AufstandmitAbstand.

„Die in Deutschland verfeuerte Steinkohle kommt aus Regionen wie dem Kusbass in Sibirien oder La Guajira in Kolumbien. Dort werden Menschen für den lukrativen Kohleabbau vertrieben, enteignet, getötet und erleiden schwere gesundheitliche Schäden“, heißt es in einer Mittelung.