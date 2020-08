Versuchte Vergewaltigung in Potsdam: Polizei sucht diesen Mann

Potsdam. Nach der versuchten Vergewaltigung in der Nähe des S-Bahnhofs Griebnitzsee in Potsdam in der Nacht zum 1. August 2020 hat die Brandenburger Polizei am Freitag ein Phantombild des Täters veröffentlicht. Die junge Frau war gegen 3.20 Uhr auf dem Weg vom S-Bahnhof zum Campus der Universität Potsdam in der August-Bebel-Straße von einem Unbekannten angegriffen worden. Gemeinsam mit Zeichnern des Landeskriminalamtes Brandenburg konnte eine visuelle Fahndungshilfe des Angreifers erstellt werden.

Die Beschreibung des Täters konnte laut Polizeimitteilung bei den Befragungen nochmals konkretisiert werden.

Versuchte Vergewaltigung in Potsdam - So wird der Täter beschrieben:

zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein und

zwischen 1,70 bis 1,75 m groß.

Seine Haarfarbe wurde mit dunkelbraun und

seine Augenfarbe ebenfalls als „dunkel“ beschrieben.

Er soll akzentfreies Deutsch mit ortsüblicher Phonethik, also potsdamerisch bzw. berlinerisch gesprochen haben.

Vom Aussehen her könnte er ebenfalls deutscher Herkunft sein, hatte jedoch auch südeuropäische Gesichtszüge, so die Geschädigte.

Seine Gestalt wurde als „kräftig“ beschrieben.

Der Mann soll mit einem weißen T-Shirt und einer locker sitzenden Bluejeans ohne Gürtel bekleidet gewesen sein sowie eine Einwegmaske getragen haben.

Die Potsdamer Kriminalpolizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und um wen handelt es sich? Hinweise richten Sie bitte an Polizei unter Telefon 0331-5508-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis oder die E-Mail-Adresse Hinweise.PIPDM@polizei.brandenburg.de genutzt werden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten bisher auch die Identitäten der drei Täter einer Vergewaltigung an der Potsdamer Straße An der Alten Zauche noch nicht bekannt gemacht werden. Bislang lägen keine Erkenntnisse dafür vor, dass die beiden Taten durch ein und denselben Täter begangen worden sind.