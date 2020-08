Berlin: Betrunkene Schwimmer gerettet - Frau findet Boot nicht mehr, Mann springt von Boot

Immer wieder kommt es in Berlin zu Badeunfällen. Rettungskräfte holten zwei entkräftete Betrunkene aus dem Wasser.

Kräfte der DLRG haben am Donnerstag zwei betrunkene Personen gerettet. Eine alkoholisierte 50-Jährige hatte ihr Segelboot nahe der Wassersportstrecke an der Unterhavel zum Schwimmen verlassen - doch den Weg zurück fand sie nicht mehr. Ein Ruderboot in der Nähe setzte einen Notruf ab. Die Frau wurde von der DLRG aus dem Wasser geholt, nachdem sie vor Eintreffen des Rettungsbootes von anderen Wassersportlern gesichert wurde.

Strandbad Grünau: Alkoholisierter Mann springt von Boot

Ein weiterer Vorfall mit einer betrunkenen Person ereignete sich in der Nähe vom Strandbad Grünau. Ein 35-Jähriger war nach einem Streit von einem Sportboot gesprungen und drohte entkräftet zu versinken. Rettungsschwimmer eilten vom Müggelsee zur Hilfe, sicherten den Betrunkenen und brachten ihn zurück an Bord. Nach medizinischer Untersuchung kümmerten sich die Angehörigen um ihn.

„Alkohol ist einer der Hauptgründe für Ertrinkungsunglücke. Die DLRG warnt daher ausdrücklich - auch mit Blick auf das kommende heiße Wochenende - vor dem Baden und Führen von Booten nach Alkoholkonsum“, so DLRG-Sprecher Christopher Wellner. Letzteres ist wie das alkoholisierte Führen von Autos verboten.