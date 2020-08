Festnahme nach Schüssen in Shisha-Bar

Ein 28-Jähriger soll Mitte Juli in einer Shisha-Bar in Westend auf einen 51-Jährigen geschossen haben. Er wurde nun festgenommen.

Berlin. Drei Wochen nach einer Schießerei in einer Shisha-Bar in Westend wurde nun der mutmaßliche Schütze festgenommen. Der 28-Jährige sei am Mittwochnachmittag von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in einem Café am Schäfersee in Reinickendorf gestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Mann stehe demnach im Verdacht, am 15. Juli in dem Lokal an der Ecke Spandauer Damm und Fürstenbrunner Weg mehrfach auf einen 51-Jährigen geschossen zu haben.

Laut Polizei feuerte der 28-Jährige vier Kugeln ab. Sein Opfer wurde in die Beine getroffen und lebensgefährlich verletzt. In einer Klinik konnte er jedoch gerettet werden. Nach neuen Angaben der Ermittler soll der mutmaßliche Schütze vorher versucht zu haben, von dem 51-Jährigen Geld zu erpressen. Laut einer Polizeisprecherin sei es dabei aber nicht um Schutzgeld gegangen. Danach flüchtete der Schütze unerkannt zu Fuß in Richtung Stadtautobahn.

Alle weiteren Gäste der Bar blieben unverletzt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen, der im am Donnerstag verkündet werden sollte. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen führt die Kriminalpolizei bei der zuständigen Polizeidirektion 2.