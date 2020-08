Berlin Reinickendorf: Mann greift Fahrgäste mit Messer an - Zwei Verletzte

Ein Mann geriet in einem Bus mit mehreren Fahrgästen verbal aneinander. Danach holte er ein Messer aus der Tasche und griff Personen an

Zwei Fahrgäste eines BVG-Busses der Linie M21 sind am Mittwochabend in Reinickendorf durch einen 21-Jährigen mit einem Messer verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll der Mann gegen 21.20 Uhr zunächst mit Fahrgästen in einen verbalen Streit geraten sein. An der Haltestelle U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz habe er plötzlich ein Messer aus einer Hosentasche geholt und damit Fahrgäste angegriffen. Mehrere Personen konnten ihn zu Boden bringen und ihm das Messer abnehmen. Ein 39-Jähriger und eine 38-Jährige erlitten Schnittverletzungen an den Händen.

Polizisten nahmen wenig später den 21-Jährigen fest, der sich dabei auch mit Faustschlägen zur Wehr setzte. Er wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, um dort eine richterlich angeordnete Blutentnahme durchzuführen. Auch dabei leistete er Widerstand. Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

