Blaulicht-Blog: SEK-Einsatz in Wohnung in Tempelhof

Am Donnerstagmorgen ist das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) nach Tempelhof ausgerückt. Die polizeilichen Maßnahmen in einer Wohnung in der Dudenstraße dauern nach Angaben einer Polizeisprecherin weiter an. Die Hintergründe sind noch unklar.

+++ Küchenbrand in Reinickendorf +++

Die Berliner Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Einsatz an die Roedernallee nach Reinickendorf ausgerückt: Gegen 21.30 Uhr brannte eine Küche einer Erdgeschoss-Wohnung. Die Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit. Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Niemand musste ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 40 Beamten und vier Staffeln im Einsatz.

+++ Nach Auseinandersetzung - Mann festgenommen +++

In Mitte wurde ein Mann festgenommen.

Im James-Simon-Park in Mitte ist es in der vergangenen Nacht zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Die Frau wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Polizisten konnten den Mann noch am Ort festnehmen.