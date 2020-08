Vermisste Mutter aus Pankow mit Säugling in Paris entdeckt

Die Polizei hatte nach der Frau und ihrer vier Monate alten Tochter gesucht. Sie verschwanden aus einer Sozialeinrichtung in Pankow.

Fahndung Vermisste Mutter mit Säugling in Paris entdeckt

Nach Ermittlungen der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin ist eine 37 Jahre alte Frau mit ihrer vier Monate alten Tochter in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Paris ausfindig gemacht worden. Der Säugling wurde mit Hilfe der französischen Polizei in Obhut genommen und nach einer ärztlichen Untersuchung einer geschützten Einrichtung zugeführt. Die anschließende Rückführung des Kindes nach Deutschland erfolgt das zuständige Jugendamt.

Die kenianische Staatsangehörige Patricia W. wurde seit Donnerstag, den 23. Juli 2020, vermisst. Die Frau verließ zusammen mit ihrer Tochter gegen zwei Uhr eine Sozialeinrichtung in Prenzlauer Berg. „Da die Vermisste in der Vergangenheit Alkohol und Drogen konsumiert haben soll, muss von einer akuten Gefährdung des kleinen Mädchens ausgegangen werden“, erklärte die Polizei.

