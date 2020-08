Kreuzberg: Polizei nimmt Schläger fest

+++ Fluchtauto der Bankräuber vom Bundesplatz brennt in Britz aus +++

In Britz ist ein Auto ausgebrannt. Die Feuerwehr löscht.

Foto: Morris Pudwell

Am Breitunger Weg in Britz (Neukölln) hat in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.20 Uhr ein Auto gebrannt. Anwohner einer nahen Kleingartenanlage hörten einen lauten Knall und alarmierten die Feuerwehr. Der Innenraum des Audi Kombi stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen. Sie konnten das Feuer schnell löschen.

Die Polizei muss nun die Brandursache und Herkunft des Audi klären.

Foto: Thomas Peise

Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, wollen Zeugen einen ähnlichen Audi Avant beim versuchten Bankraub am Dienstag an der Detmolder Straße Ecke Bundesplatzu in Wilmersdorf gesehen haben. Die Polizei bestätigte am Morgen, dass es sich bei dem Fahrzeug um das Fluchtauto der Täter handeln soll. Auch bei dem Überfall auf einen Geldboten am Freitag am Hermannplatz in Neukölln wollen Augenzeugen einen solchen Wagen beobachtet haben. Die Ermittlungen zu der Brandstiftung sowie die Herkunft des Fahrzeugs ermittelt das Landeskriminalamt.

+++ Polizei nimmt Mann nach Schlägerei in Kreuzberg fest +++

Polizisten führen einen Mann nach eine Schlägerei am Lausitzer Platz ab.

Foto: Thomas Peise

Am Lausitzer Platz in Kreuzberg hat sich am Dienstagabend eine Schlägerei ereignet. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Polizisten nahmen einen von ihnen fest. Der Streit soll bereits im Görlitzer Park begonnen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.