Kriminalität Überfall auf Geldtransporter am Bundesplatz in Wilmersdorf

Berlin. Am Bundesplatz an der Ecke zur Detmolder Straße in Wilmersdorf ist am Dienstagsvormittag ein Geldtransporter vor einer Berliner Volksbank überfallen worden. Entsprechende Informationen der Berliner Morgenpost bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei auf Anfrage. Weitere Angaben lägen ihm noch nicht vor, sagte der Sprecher. Auch, ob die Täter etwas erbeuteten, ist noch unklar.

Nach unbestätigten Informationen der Berliner Morgenpost soll es sich um drei Täter handeln. Mindestens einer von ihnen soll bewaffnet und flüchtig sein. Ein Opfer soll angeschossen worden sein.

Die Polizei konnte diese Informationen allerdings bislang nicht bestätigen. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Die Detmolder Straße ist zwischen Bundesplatz und Blissestraße für den Verkehr gesperrt. Auf der Fahrbahn der Detmolder Straße steht in Fahrtrichtung Osten ein blauer Kombi mit geöffneter Kofferraumklappe, der Bereich ist mit Flatterband abgesperrt. Polizisten mit Maschinenpistolen haben an den Absperrungen Position bezogen. Vor Ort werden Zeugen vernommen. Kriminaltechniker der Polizei sind angerückt, um Spuren zu sichern.

Aktuell sind unsere Kolleg. in #Wilmersdorf im Bereich #Bundesplatz/Detmolder Str. im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen soll dort ein Überfall auf einen Geldtransporter stattgefunden haben.

Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig.#Update folgt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 4, 2020

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um 9.37 Uhr wegen eines Fahrzeugbrandes zur Detmolder Straße gerufen. Dabei soll es sich um den überfallenen Geldtransporter handeln. "Wir sind mit 20 Kräften vor Ort", teilte die Feuerwehr bei Twitter mit. Feuerwehrkräfte sind weiterhin am Bundesplatz im Einsatz. Die über den Bundesplatz führende Bundesallee wurde in südlicher Richtung gesperrt. In nördlicher Richtung kann der Verkehr aber passieren.

Gegen 9:37 Uhr wurden wir zusammen mit der @polizeiberlin zu einem ##Fahrzeugbrand in die #Detmolder_Straße nach #Wilmersdorf alarmiert. Eine Person wurde hierbei verletzt. Wir sind mit 20 Kräften vor Ort.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2020

Erst kürzlich Überfall auf Geldboten in Wilmersdorf

Erst im Juni war an der Detmolder Straße ein Geldtransporter überfallen worden. Der Überfall lief damals offenbar nach ähnlichem Schema und zu ähnlicher Uhrzeit ab. Damals verließ gegen 9.35 Uhr ein Geldbote sein Dienstfahrzeug, um die Filiale der Volksbank mit Bargeld zu beliefern. Dann nahmen mehrere Unbekannte dem 56-Jährigen seinen Koffer ab und flohen. Die Täter sollen damals rund eine halbe Million Euro Beute gemacht haben. Anschließend waren die Täter in zwei bereitstehenden Autos geflüchtet.