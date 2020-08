Banküberfall in Berlin-Wilmersdorf: Täter fliehen wohl ohne Beute

Am Ort geriet auch ein Fahrzeug in Brand. Es soll sich dabei um das Auto der Täter handeln.

Berlin. Am Bundesplatz Ecke Detmolder Straße in Berlin-Wilmersdorf ist am Dienstagvormittag eine Filiale der Berliner Volksbank überfallen worden. Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll es sich um drei maskierte Täter handeln. Mindestens einer von ihnen soll bewaffnet sein. Die Täter sind flüchtig, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. "Es ist unklar, ob die Täter zu Fuß oder in einem anderen Fahrzeug geflohen sind", so Cablitz.

In den Räumen der Volksbank trafen die Täter auf zwei Sicherheitsmitarbeiter, es fielen Schüsse. Dabei wurde einer der Sicherheitsmitarbeiter verletzt. Der Mann wurde zunächst von der Feuerwehr notärztlich betreut und ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war am Dienstagmittag stabil, hieß es.

Im Hinterhof der Bank brannte am Vormittag ein Fahrzeug. Mit diesem Auto waren die Täter laut Polizei gekommen, um die Bank auszurauben. Sie setzten den Wagen in Brand, um Spuren zu vernichten. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Polizei haben sie wohl kein Geld erbeutet.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um 9.37 Uhr wegen eines Fahrzeugbrandes zur Detmolder Straße gerufen. "Wir sind mit 20 Kräften vor Ort", teilte die Feuerwehr bei Twitter mit.

Gegen 9:37 Uhr wurden wir zusammen mit der @polizeiberlin zu einem ##Fahrzeugbrand in die #Detmolder_Straße nach #Wilmersdorf alarmiert. Eine Person wurde hierbei verletzt. Wir sind mit 20 Kräften vor Ort.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2020

Banküberfall in Berlin: Zunächst Meldungen über brennenden Geldtransporter

Foto: BM

Die Volksbank-Filiale liegt in unmittelbarer Nähe der Stadtautobahn A100. Der Überfall geschah kurz nach dem morgendlichen Berufsverkehr. Wie viele Mitarbeiter und Kunden sich zum Zeitpunkt des Überfalls in der Filiale aufhielten, konnte die Polizei am Dienstagmittag zunächst nicht sagen.

Zunächst war die Rede von einem überfallenen Geldtransporter gewesen. Einzelne Medien berichteten davon, dass dieser nach dem Überfall gebrannt habe. Laut Polizei spielte ein Geldtransporter bei dem Überfall jedoch keine Rolle.

Volksbank in Berlin überfallen: Detmolder Straße gesperrt

Die Fahrbahn der Detmolder Straße wurde mit Flatterband abgesperrt. Polizisten mit Maschinenpistolen bezogen an den Absperrungen Position. Vor Ort wurden Zeugen vernommen. Kriminaltechniker der Polizei rückten an, um Spuren zu sichern. Die Ermittler der Kriminalpolizei setzten eine Drohne ein, um Luftaufnahmen zu machen.

Die Detmolder Straße wurde zwischen Bundesplatz und Blissestraße für den Verkehr gesperrt. Auch die über den Bundesplatz führende Bundesallee wurde in südlicher Richtung abgeriegelt. In nördlicher Richtung kann der Verkehr aber passieren. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Aktuell sind unsere Kolleg. in #Wilmersdorf im Bereich #Bundesplatz/Detmolder Str. im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen soll dort ein Überfall auf einen Geldtransporter stattgefunden haben.

Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig.#Update folgt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 4, 2020

Fußgänger wurden allerdings noch abschnittsweise durchgelassen. Anwohner durften den abgesperrten Bereich zwar verlassen, ihn anschließend allerdings nicht mehr betreten. Später begann die Polizei damit, zurückkehrende Anwohner wieder zu ihren Wohnungen zu geleiten. Auch Menschen, die im betroffenen Bereich arbeiten, wurden durchgelassen.

Erst kürzlich Überfall auf Geldboten in Wilmersdorf

Erst im Juni war vor derselben Volksbank-Filiale an der Detmolder Straße ein Geldtransporter überfallen worden. Damals verließ gegen 9.35 Uhr ein Geldbote sein Dienstfahrzeug, um die Filiale mit Bargeld zu beliefern. Dann nahmen mehrere Unbekannte dem 56-Jährigen seinen Koffer ab und flohen. Die Täter sollen damals rund eine halbe Million Euro Beute gemacht haben. Anschließend waren die Täter in zwei bereitstehenden Autos geflüchtet.

31. Juli 2020: Am Hermannplatz in Berlin-Neukölln war die Polizei wegen eines Raubüberfalls im Einsatz.

Foto: dpa

Die Ermittler prüfen laut Polizeisprecher Cablitz einen Zusammenhang der beiden Überfälle. Geprüft werde auch, ob ein kürzlicher Überfall auf einen Geldtransporter am Herrmannplatz am vergangenen Freitag in Zusammenhang mit der Tat steht. In allen Fällen konnten die Täter entkommen. Allerdings handele es sich beim jüngsten Fall "um einen anderen Modus Operandi", so Cablitz. Denn diesmal sei kein Geldtransporter überfallen worden.