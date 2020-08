Mariendorf: Drei Männer nach Raub festgenommen

+++ Drei Männer nach Raub festgenommen +++

Polizeikräfte haben in der Nacht zu Montag in Mariendorf drei mutmaßliche Räuber festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 0.30 Uhr ein 20-Jähriger in der Greinerstraße von drei ihm unbekannten Männern gestoppt. Während einer aus dem Trio ihm ein Messer an den Hals gehalten und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll, habe ein zweiter die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert, ihm dann das Handy aus der Hand gerissen und ihm Bargeld aus der Tasche entwendet. Dem Überfallenen gelang schließlich die Flucht und er informierte die Polizei. Bei der Absuche stoppten Polizeikräfte schließlich in der Nähe ein Fahrzeug eines Personenbeförderungsunternehmens, in dem sich drei Männer befanden, auf die die Täterbeschreibung passte. Der 20-Jährige erkannte in den drei 15, 16 und 18 Jahre alten Fahrgästen die mutmaßlichen Täter wieder. Alle drei wurden vorläufig festgenommen und für die Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Hundertschaft durchsucht Gebäude in Alt-Treptow +++

Gegen 23 Uhr durchsuchten am Sonntagabend schwer bewaffnete Beamte des Abschnitt 54 und einer Einsatzhundertschaft ein Gebäude an der Krüllsstaße in Alt-Treptow. In dem Gebäude wurden mehrere Aufgänge und der Hinterhof überprüft. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Angaben von der Polizei.

Bewaffnete Polizisten sichern die Durchsuchung des Gebäudes an der Krüllsstraße.

Foto: Morris Pudwell

+++ Radfahrer bei Unfall mit Wohnmobil lebensgefährlich verletzt +++

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Rudow hat ein Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 35-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Wohnmobil als Vorfahrtsberechtigter im Schwertlilienweg in Richtung Petunienweg unterwegs, als der von links kommende Radfahrer mit dem Wohnmobil kollidierte. Der 74-Jährige fuhr zuvor offenbar im Minzeweg und erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde und intensivmedizinisch behandelt wird. Die Verkehrsermittler der Polizeidirektion 4 haben die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

+++ Mann beleidigt Mann - der schleudert Rad auf ihn +++

In Niederschöneweide soll in der vergangenen Nacht ein 34-Jähriger einen anderen Mann fremdenfeindlich beleidigt, ihn geschubst und anschließend sein Fahrrad gestohlen haben. Dieser wiederum soll das Rad gegen den Beleidiger geschleudert haben.

Nach Angaben des 28-Jährigen soll der alkoholisierte 34-Jährige ihn gegen 23.30 Uhr an der Oberspreestraße unvermittelt beleidigend angesprochen und zu Boden geschubst haben. Der Attackierte war daraufhin geflüchtet, hatte sein Fahrrad zurückgelassen und die Polizei verständigt. Als er wenig später zurückgekehrt war, war das Fahrrad nicht mehr da. Die Polizeikräfte trafen in einer angrenzenden Kleingartenparzelle auf den Mann.

Das Fahrrad hatte dieser nach eigenen Angaben mitgenommen, weil er davon ausgegangen war, es sei gestohlen. Zudem gab der 34-Jährige an, der 28-Jährige habe das Rad nach ihm geworfen. Beide Männer wiesen leichte Verletzungen auf, lehnten ärztliche Behandlungen jedoch ab. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung, Diebstahl sowie gefährlicher Körperverletzung dauern an.

+++ Nach gescheitertem Raubüberfall: Suche nach Tätern geht weiter +++

Die Berliner Polizei sucht auch am Montag weiter nach den Tätern eines gescheiterten Raubüberfalls in einer Bankfiliale in Neukölln. Die Polizei machte keine genaueren Angaben dazu, ob es eine wichtige Spur gibt und wie weiter ermittelt wird. Es sei ein laufendes Ermittlungsverfahren, sagte ein Polizeisprecher.

Am vergangenen Freitag hatten vier Männer am Hermannplatz eine Postbank-Filiale in einem Kaufhaus überfallen. Sie versuchten einem Angehörigen einer Geldtransporter-Besatzung Geld zu entreißen und setzten dabei auch Reizgas ein. In der Bankfiliale sollte laut Polizei gerade ein Geldautomat aufgefüllt werden. Der Mitarbeiter des Geldtransportunternehmens wehrte sich gegen die Räuber, so dass sie Reißaus nahmen.

Nach dem Überfall wurden laut Polizei zwölf Verletzte behandelt, fünf von ihnen wurden ambulant im Krankenhaus versorgt.

+++ 113 Verletzte am Wochenende bei Unfällen in Brandenburg +++

Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 113 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ums Leben kam dabei niemand, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Brandenburg in Potsdam am Montag. Zwischen Freitag und Sonntag registrierte die Polizei insgesamt 495 Unfälle.