Blaulicht-Blog: Hundertschaft durchsucht Haus in Alt-Treptow

+++ Hundertschaft durchsucht Gebäude in Alt-Treptow +++

Gegen 23 Uhr durchsuchten am Sonntagabend schwer bewaffnete Beamte des Abschnitt 54 und einer Einsatzhundertschaft ein Gebäude an der Krüllsstaße in Alt-Treptow. In dem Gebäude wurden mehrere Aufgänge und der Hinterhof überprüft. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Angaben von der Polizei.

Bewaffnete Polizisten sichern die Durchsuchung des Gebäudes an der Krüllsstraße.

Foto: Morris Pudwell

+++ 113 Verletzte am Wochenende bei Unfällen in Brandenburg +++

Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 113 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ums Leben kam dabei niemand, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Brandenburg in Potsdam am Montag. Zwischen Freitag und Sonntag registrierte die Polizei insgesamt 495 Unfälle.