Polizeibericht Berlin: Mann stirbt nach Badeunfall

In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 2. August.

+++ Mann stirbt nach Badeunfall +++

Die Feuerwehr ist am Sonnabend gegen 21.20 Uhr zum Biesdorfer Baggersee gerufen worden, weil dort ein junger Mann vermisst wurde. Dieser soll aus einem Schlauchboot gefallen und dann im Wasser untergegangen sein. Taucher der Feuerwehr fanden den jungen Mann dann nach rund 30 Minuten in sechs Metern Tiefe. Ein Notarzt versuchte noch, ihn zu reanimieren, Der Mann starb noch im Rettungswagen.

+++ Randale in Prenzlauer Berg +++

Ein Auto wurde beschädigt.

Gegen 23 Uhr kam es dann zu einer Spontandemo am Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg. Etwa 50 bis 60 Personen liefen durch den Kiez und verbrachten Barrikaden auf die Straße. In der Schönhauser Allee beschädigten sie mehrere Fahrzeuge. Es wurden Scheiben zerschlagen und Spiegel abgetreten. Es konnten durch die Polizei mehrere Personen festgenommen werden. Eine Einsatzhundertschaft war bis zum Morgen im Einsatz. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Auseinandersetzung im Görlitzer Park +++

Im Görlitzer Park kam es zu einer Auseinandersetzung

In Kreuzberg ist es am Sonnabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Gegen 17.15 Uhr gerieten im Görlitzer Park mehrere Menschen aneinander. Dabei wurde eine Person verletzt und eine weitere Person, ein Tatverdächtiger, wurde festgenommen und war ebenfalls verletzt. Die Hintergründe zu der Tat werden ermittelt.