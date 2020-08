Berlin Charlottenburg: Kätzchen im Motorraum eines Autos gefunden

Einen ungewöhnlichen Fund haben Mechaniker in einer Auto-Werkstatt am Freitag am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg gemacht. Als sie den Motorraum eines abgeschleppten Autos inspizierten, fanden sie ein wenige Wochen altes Kätzchen. Die an einer Pfote verletzte Katze wurde von der Polizei abgeholt. Sie sollte zu einem Tierarzt gebracht werden, sagte der Werkstattleiter der Deutschen Presse-Agentur.

( dpa )