Polizeibericht Berlin: Auseinandersetzung am Mauerpark

+++ Auseinandersetzung am Mauerpark +++

Am Mauerpark an der Bernauer Straße in Pankow ist es in der vergangenen Nacht immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen jungen Männern gekommen. Eine Person soll nach ersten Informationen Schnittverletzungen erlitten haben. Die Kontrahenten prügelten sich teilweise vor den Augen der Beamten. Eine Person soll festgenommen worden sein. Die 25. Einsatzhundertschaft und mehrere Diensthundeführer sorgten für Ruhe und Ordnung am und im Mauerpark. Ein Fachkommissariat ermittelt.

+++ Leichtkraftfahrzeug brennt in Neukölln +++

Ein Leichtkraftfahrzeug brannte in Neukölln nieder.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Neukölln ausgerückt. Am Lindholzweg in Buckow brannte ein Leichtkraftfahrzeug komplett nieder. Davor und dahinter geparkte Leichtkraftfahrzeuge wurden jeweils erheblich beschädigt. Die Brandursache ist derzeit unklar.

+++ Mann in Neukölln festgenommen +++

Beamte haben einen Mann in Neukölln festgenommen.

Foto: Pudwell

Die Polizei wurde in der vergangenen Nacht an die Sonnenallee nach Neukölln verständigt. In Höhe der Weichselstraße soll ein Mann auf dem Bürgersteig wahllos Menschen angegriffen haben. Beamte konnten den Mann stellen und festnehmen.