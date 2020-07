Blaulicht-Blog: Wohnungsbrand in Steglitz

+++ Raubüberfall im Karstadt am Hermannplatz +++

Am Hermannplatz in Berlin-Neukölln ist die Polizei wegen eines Raubüberfalls im Einsatz. Man sei aktuell mit vielen Kollegen vor Ort, twitterte die Behörde am Freitagnachmittag. Eine Sprecherin konnte zunächst keine Details nennen. Die „B.Z.“ berichtete, ein Geldtransporter sei überfallen worden. Dies konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigen.

Die Berliner Feuerwehr teilte mit, sie sei nach einem Reizgasangriff im Warenhaus am Hermannplatz zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Es gebe mehrere verletzte Personen, teilte ein Sprecher am Freitagnachmittag mit. Die Feuerwehr sei um 13.36 Uhr alarmiert worden. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Mehrere Verletzte in #Kreuzberg. Wir sind in einem Warenhaus in der #Hasenheide / #Hermannplatz im Einsatz. #Rettungsdienst. Update folgt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 31, 2020

+++ Wohnungsbrand in Steglitz - Mann verletzt +++

In Steglitz hat in der Nacht zum Freitag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Birkbuschstraße gebrannt. Dabei habe sich der Bewohner der Brandwohnung eine Rauchgasvergiftung zugezogen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum in der Wohnung im vierten Obergeschoss des Wohnhauses das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Sachschadens war in der Nacht noch unbekannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren etwa 40 Einsatzkräfte vor Ort.

+++ Landesvertretung von Baden-Württemberg mit Steinen beworfen +++

Bislang unbekannte Täter attackierten vergangene Nacht die Vertretung des Landes Baden-Württemberg in Tiergarten. Angestellte des Objektschutzes hörten gegen 3 Uhr einen lauten Knall aus Richtung der Landesvertretung an der Tiergartenstraße und eilten dorthin. Am Ort sahen sie bis zu zehn maskierte und dunkel gekleidete Personen, die mit Farbe gefüllte Flaschen und Steine gegen die Glaseingangstüren sowie gegen die Fassade warfen. Als die Angreifer die Angestellten bemerkten, flüchteten sie in den Großen Tiergarten. An den Türen und der Fassade entstand Sachschaden. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

+++ Autofahrer flüchtet vor Kontrolle - Polizistin fast überfahren +++

Eine Polizistin musste bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagvormittag in Wedding aus dem Weg springen, um nicht von einem Auto erfasst zu werden, dessen Fahrer sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen führten Kräfte des Abschnitts 17 gegen 11.20 Uhr eine Verkehrskontrolle am Louise-Schroeder-Platz Ecke Reginhardstraße durch. Nachdem ein Audi-Fahrer wiederholt ein Stopp-Schild missachtet hatte, trat eine Polizistin in Weitwarnweste auf die Fahrbahn und forderte den Fahrer mittels Anhaltestab auf, das Fahrzeug zu stoppen. Zunächst schien der Autofahrer langsam in die Kontrollstelle zu fahren, änderte dann jedoch abrupt die Fahrtrichtung und beschleunigte stark. Die Polizistin musste zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen im Rücken zu, verblieb aber im Dienst. Der Fahrzeugführer floh unerkannt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an.

+++ Farbattacke auf Wohn- und Geschäftshaus +++

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der vergangenen Nacht ein Wohn- und Geschäftshaus in Friedrichshain. Eine Zeugin bemerkte gegen 2 Uhr Geräusche aus Richtung Hauses am Strausberger Platz und schaute aus einem der Fenster ihrer Wohnung. Von dort sah sie bis zu fünf Personen, die Steine und mit Farbe gefüllte Glasbehälter gegen Fenster im 1. und 2. OG, in denen Gewerbe angesiedelt ist, sowie gegen die Fassade warfen. Dabei wurden Fenster in den benannten Etagen durchschlagen und beschädigt. Verletzt wurde niemand. Darüber hinaus schmierten die Unbekannten mit Farbe eine politische Parole an die Hauseingangstür. An den Fenstern, der Fassade und der Hauseingangstür entstand Sachschaden. Die Ermittlungen hierzu übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

+++ A11 in Richtung Berlin nach Unfall gesperrt +++

Bei einem Unfall auf der Autobahn 11 kurz vor Bernau (Landkreis Barnim) sind ein Mann und eine Frau verletzt worden, die Frau schwerer. Ein 77-Jähriger war am frühen Freitagmorgen zwischen den Anschlussstellen Wandlitz und Bernau Nord in Richtung Berlin mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache gegen den Wagen der 33-Jährigen gestoßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Das Auto der Frau sei durch den Aufprall gegen die Leitplanke gestoßen worden und erst nach einigen Metern zum Stehen gekommen. Den Angaben zufolge wurde sie von einem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus gefahren.

Der Mann wurde nur leicht verletzt. Die Autobahn war von kurz nach 4.30 Uhr bis 5.50 Uhr ab der Anschlussstelle Wandlitz gesperrt, beide Autos mussten angeschleppt werden. Der Sachschaden betrage rund 17.000 Euro, hieß es.