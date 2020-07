Blaulicht-Blog: Wohnung in Steglitz in Flammen

+++ Wohnungsbrand in Steglitz - Mann verletzt +++

In Steglitz hat in der Nacht zum Freitag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Birkbuschstraße gebrannt. Dabei habe sich der Bewohner der Brandwohnung eine Rauchgasvergiftung zugezogen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum in der Wohnung im vierten Obergeschoss des Wohnhauses das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Sachschadens war in der Nacht noch unbekannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren etwa 40 Einsatzkräfte vor Ort.

+++ A11 in Richtung Berlin nach Unfall gesperrt +++

Bei einem Unfall auf der Autobahn 11 kurz vor Bernau (Landkreis Barnim) sind nach ersten Polizeiangaben zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Leitstelle am Freitagmorgen sagte. Die Autobahn wurde demnach in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Genauere Angaben zu dem Unfall lagen zunächst nicht vor.