Hermannplatz Berlin: Banküberfall im Karstadt - mehrere Verletzte

31.07.2020, Berlin: Polizeibeamte stehen an einem Kaufhaus am Hermannplatz. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

31.07.2020, Berlin: Schwer bewaffnete Polizeibeamte stehen an einem Kaufhaus am Hermannplatz. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Am Hermannplatz gab es einen Raubüberfall im Karstadt. Bei einem Reizgasangriff wurden mehrere Personen verletzt.

Kriminalität Raubüberfall im Karstadt am Hermannplatz - Verletzte

Berlin. Raubüberfall am Hermannplatz: Vier Unbekannte haben nach Angaben der Polizei am Freitagmittag eine Postbankfiliale im Warenhaus am Hermannplatz überfallen. Sie hätten dort ein Sprühgerät mit Reizgas entleert und seien geflüchtet, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz vor Ort. Unklar war bislang, ob bei dem Raubüberfall Geld erbeutet wurde.

Mehrere Verletzte in #Kreuzberg. Wir sind in einem Warenhaus in der #Hasenheide / #Hermannplatz im Einsatz. #Rettungsdienst. Update folgt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 31, 2020

Raubüberfall am Hermannplatz: Zwölf verletzte Personen

Laut Feuerwehr wurden bislang zwölf Verletzte der Reizgasattacke behandelt. Vier von ihnen seien in Kliniken gebracht worden. Eine Person ist schwerer verletzt. Die 40 Einsatzkräfte bereiteten sich auf weitere Betroffene vor.

Laut Polizei ist auch ungewiss, ob noch Verdächtige in dem Warenhauskomplex seien. Das Gebäude werde mit Spezialeinsatzkräften (SEK) durchsucht, sagte der Sprecher. Das Kaufhaus wurde mit rot-weißem Flatterband weiträumig abgesperrt. An den Eingängen waren Beamte mit schusssicheren Westen postiert. Mindestens ein Dutzend Polizeiwagen fuhren auf. Hinter den Absperrungen standen viele Schaulustige.

Der Hermannplatz ist momentan wegen der polizeilichen Maßnahmen gesperrt. Der Verkehr staut sich. Es halten keine Bahnen am U-Bahnhof Hermannplatz. Betroffen sind die Linien U7 und U8.