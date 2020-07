Berlin Lichtenberg: Büro von Innensenator Geisel beschädigt und beschmiert

29.07.2020, Berlin: Andreas Geisel (SPD), Senator für Inneres und Sport in Berlin, steht in seinem beschädigten Bürgerbüro. Das Büro in Karlshorst ist in der Nacht beschmiert und die Scheibe beschädigt worden. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Fabian Sommer / dpa