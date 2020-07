Innensenator Geisels Büro angegriffen und beschmiert

+++ Büro von Innensenator Geisel beschädigt und beschmiert ++++

Unbekannte haben das Abgeordnetenbüro von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) in Berlin-Karlshorst beschmiert und eine Fensterscheibe sowie die Glastür beschädigt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen. Zu den Tätern und einem möglichen Motiv konnte die Polizei am frühen Morgen noch keine Angaben machen. Es handelt sich nicht um den ersten Anschlag. Im Büro liegen noch Steine der vergangenen Attacken. Sie sind dort als "Anti-Demokraten-Steine" beschriftet.

Das Bürgerbüro von Innensenator wurde beschmiert.

Foto: Morris Pudwell

+++ Kinderwagen in Wohnhaus angezündet +++

In einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Schöneberg wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Kinderwagen angezündet. Als die gerufenen Polizisten eintrafen, stand er bereits in Vollbrand. Trotzdem konnten die Beamten das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

Die Flammen am Kinderwagen wurden mit Löschschaum gelöscht.

Foto: Morris Pudwell