Aus Handtaschen gehamstert: Polizei sucht diesen Dieb

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Abschnittskommissariats des Polizeiabschnitts 43 nach einem mutmaßlichen Dieb. Der Mann steht im Verdacht in der Zeit vom 19. Juni 2019 bis zum 24. Juli 2019 stadtweit in Supermärkten mindestens sechs Diebstähle aus Handtaschen begangen zu haben.

Der Gesuchte ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und von korpulenter Gestalt. Der Mann trug ein graues Basecap auf dem Kopf und führte eine dunkle Herrenumhängetasche bei sich.

Hinweise an das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 43 in der Alemannenstraße 10 in 14129 Berlin-Nikolassee unter der Telefonnummer (030) 4664–443616 oder (030) 4664–443701 (außerhalb der Bürodienstzeiten) an die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle.

