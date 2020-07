Berlin Friedrichshain: Zwei Koks-Taxi-Fahrer erwischt

Kokain, Speed, Crack und Ecstasy: Zivilfahnder haben am Wochenende in Berlin-Friedrichshain Koks-Taxis entdeckt und kontrolliert.

Zivile Einsatzkräfte der 13. Einsatzhundertschaft haben am Wochenende in Friedrichshain Koks-Taxis kontrolliert. Fahndern war am Sonnabend gegen 20 Uhr an der Neuen Bahnhofstraße Ecke Sonntagstraße ein Mann aufgefallen, der zielgerichtet in einen ankommenden Fiat einstieg. Die Handlungen im Auto ließen den Verdacht auf einen Drogenhandel aufkommen. Nachdem der Mann ausstiegen war, beschleunigte der Fiat-Fahrer so stark, dass die Polizisten auf die zusätzliche Kontrolle des mutmaßlichen Erwerbers verzichten mussten. Der Fiat-Fahrer konnte nach kurzer Fahrt an der Kreuzung Stralauer Allee Ecke Bossestraße angehalten werden.

Bei der folgenden Überprüfung des 20 Jahre alten Fahrers und der Durchsuchung des Wagens wurden

rund 1170 Euro

26 kleine, gläserne Laborgefäße, mutmaßlich mit Kokain gefüllt

20 Szenetütchen mutmaßlich mit Speed sowie Crack befüllt

64 mutmaßliche Ectasytabletten

sowie zwei Handys gefunden und beschlagnahmt.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden über 2000 Euro, ein Laptop und ein Schlagring gefunden und beschlagnahmt.

Ein freiwilliger Drogenschnelltest bei dem 20-Jährigen verlief negativ. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einem Polizeigewahrsam wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Am Sonntag kontrollierten Polizisten ein weiteres Kokstaxi. Gegen 20.45 Uhr bemerkten die zivilen Einsatzkräfte einen in zweiter Reihe haltenden VW an der Tieckstraße. Ein Mann, der aus einem Hauseingang kam, ging direkt auf das Auto zu und stieg ein. Beim Verlassen des VW wurde der 18-Jährige kontrolliert, wobei sieben gläserne Laborgefäße mutmaßlich mit Kokain gefüllt, gefunden und beschlagnahmt wurden. Der Mann wurde anschließend wieder entlassen.

Bei der Überprüfung des 33 Jahre alten VW Fahrers und der Durchsuchung des Pkw wurden

rund 1500 Euro

über 40 Laborgefäße mutmaßlich mit Kokain gefüllt

rund 40 Tabletten, mutmaßliche Betäubungsmittel

und zwei Handys gefunden und zusammen mit dem VW beschlagnahmt

Der 33-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und dem Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Polizeidirektion 5 überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernahm.

