Feuerwehr-Großeinsatz nach Kabelbrand an U-Bahnhof

+++ Kabelbrand am U-Bahnhof Hermannplatz +++

Ein Kabelbrand im U-Bahnhof Hermannplatz in Neukölln hat am Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt 100 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Der Brand und die Rauch seien schnell unter Kontrolle gebracht worden. Der Zugverkehr war nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr zwischenzeitlich eingeschränkt. Ein Mensch trug bei dem Feuer eine leicht Rauchgasvergiftung davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehrleute legen Holzplanken unter das eingesunkene Fahrzeug.

Foto: Morris Pudwell

+++ Wasserrohr bricht unter Transporter +++

In der Nacht brach an der Gersdorfstraße in Tempelhof ein Wasserrohr unter einem Transporter. Ein Vorderrad des Fahrzeugs sank in den Gehweg ein. Die Feuerwehr rückte mit einer Rüstgruppe an, ein Kran hob das Auto so weit in die Höhe, dass ein Feuerwehrmann den Motor des Transporters starten und ihn aus dem Gefahrenbereich fahren konnte.