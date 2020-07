Blaulicht-Blog: Erneut brannten in Berlin Autos

+++ Mehrere Autos brannten in der Nacht +++

In Berlin brannten in der Nacht wieder mehrere Autos. Auf einem Parkplatz an der Waldschulallee in Charlottenburg brannte gegen 0.45 Uhr ein Pkw. Der Innenraum stand in Flammen und konnte schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. An der Ullsteinstraße in Tempelhof brannte gegen 2.40 Uhr ein Kleinbus. Auch hier brannte es im Innenraum. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

An diesem Automaten kauft niemand mehr ein Ticket.

Foto: Thomas Peise

+++ Fahrkartenautomat aufgesprengt +++

Gegen 1 Uhr hörten Anwohner der Bahnhofstraße in Brück im Landkreis Potsdam Mittelmark einen lauten Knall uns sahen, wie zwei Personen in einen Pkw stiegen und davonfuhren. Anschließend fanden sie einen gesprengten Fahrkartenautomat auf dem Bahnsteig vor, der noch brannte. Die Polizei suchte die Umgebung nach den möglichen Tätern ab. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.