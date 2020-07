Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Auto fährt am Hardenbergplatz in Gruppe

+++ Auto gerät auf Gehweg - fünf Verletzte +++

Am Hardenbergplatz in Charlottenburg ist am Sonntagmorgen ein Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in eine Gruppe von Menschen gefahren. Fünf Personen wurden nach Angaben der Berliner FEuerwehr verletzt, drei von ihnen schwer. Die Feuerwehr ist seit 7.20 Uhr mit 55 Kräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

#Verkehrsunfall in #Charlottenburg



Am #Hardenbergplatz kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen 5 Personen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Weitere Infos folgen ... pic.twitter.com/b1kcKJ2Vxc — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2020