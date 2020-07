Berlin Charlottenburg: Betrunkener Autofahrer rast in Menschengruppe

Das Auto fuhr am Hardenbergplatz in eine Menschengruppe.

Charlottenburg Am Hardenbergplatz in Menschen gerast - Fahrer wieder frei

Berlin. Nach dem schweren Unfall am Hardenbergplatz in unmittelbarer Nähe des Bahnhof Zoo ist der Fahrer eines Geländewagens wieder auf freiem Fuß. Es werde nicht mehr wegen versuchten Totschlags ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gingen aber weiter.

Am Sonntagmorgen war das Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in eine Gruppe von Menschen gefahren. Der Fahrer des schwarzen Mercedes-SUV wurde festgenommen. Hinweise auf ein illegales Autorennen mitten in der Stadt gebe es nicht. Es gebe bislang auch keine Erkenntnisse, dass der Fahrer vom Unfallort flüchten wollte, sagte der Polizeisprecher. Es lägen ferner keine Hinweise vor, dass er in suizidaler Absicht mit dem Wagen in die Gruppe gefahren ist.

Eines der Opfer unter dem Geländewagen eingeklemmt

Ein Polizeisprecher schilderte den Unfallhergang am Sonntag folgendermaßen: „Der Fahrer wollte abbiegen - mit wahrscheinlich überhöhter Geschwindigkeit, er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den Gehweg.“ Bei dem Mann handelt es sich um einen 24-Jährigen. Das Auto hat ein estnisches Kennzeichen.

Einer von ihnen, ein bislang nicht identifizierter Mann, wurde unter dem schwarzen Geländewagen eingeklemmt, musste befreit, wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Er befand sich laut Polizei am Sonntagnachmittag weiterhin in Lebensgefahr.

Zwei weitere Männer, ein 32-Jähriger und ein ebenfalls bislang nicht Identifizierter, wurden schwer verletzt. Zwei 38- und 57-Jährige Frauen sowie ein 57 Jahre alter Mann erlitten nur leichte Verletzungen und konnten noch am Sonntag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

17 Zeugen, die das schreckliche Geschehen mit ansahen, mussten danach von Seelsorgern der Feuerwehr betreut werden. Der Fahrer selbst trug keine körperlichen Schäden davon.

Unfallauto stieß gegen Briefkasten

Das Unfallauto stieß bei seiner Fahrt am Bahnhof Zoo gegen einen Briefkasten. Der genaue Fahrverlauf sei noch ungeklärt, sagte die Polizeisprecherin. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,7 Promille, wie ein Sprecher am Nachmittag sagte.

Die Polizei hat den Unfallort weiträumig abgesperrt.

Foto: Sergej Glanze

Ermittler vor Ort befragten Zeugen und untersuchten den Geländewagen. Die Hardenbergstraße und der Ausgang aus dem S-Bahnhof Zoologischer Garten waren bis zum Mittag abgesperrt.

Die Unfallstelle liegt in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofs Zoologischer Garten.

Foto: Sergej Glanze

Die Feuerwehr war seit 7.20 Uhr mit 60 Kräften vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. „Wir haben bislang keinen Hinweis auf ein Anschlagsgeschehen“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Die Beamten untersuchten das Auto allerdings auch mit Sprengstoffspürhunden.

#Update zum #Verkehrsunfall am #Hardenbergplatz



Wir waren mit rund 60 Einsatzkräften, darunter beiden Berliner Rettungshubschraubern, rund 2 Stunden im Einsatz. Die Ursachenermittlung übernimmt nun die Polizei. #EstuK#wirrettenBerlin pic.twitter.com/yHBL2o0URx — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2020

Charlottenburg-Wilmersdorfs Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) zeigte sich angesichts des schweren Unfalls auf dem Hardenbergplatz sehr betroffen und zugleich erleichtert, dass es sich Polizeiinformationen zufolge nicht um einen politisch oder religiös motivierten Anschlag handelt. Unwillkürlich komme sofort die Erinnerung an den Anschlag vom 19. Dezember 2016 auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche auf. "Meine Gedanken und guten Wünsche sind bei den zum Teil schwer Verletzten des Unfalls", erklärte Naumann.