Berlin Prenzlauer Berg: Streit vor Club eskaliert

+++ Streit vor Club in Prenzlauer Berg eskaliert - Reizgas versprüht +++

An einem Club an der Storkower Straße in Prenzlauer Berg (Pankow) ist in der Nacht zu Samstag gegen 3 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei erlitten einige der Beteiligten Augenreizungen durch Pfefferspray. Zwei Rettungswagen der Feuerwehr rückten an und spülten den Betroffenen die Augen aus. Zu den Tätern ist bislang nichts weiter bekannt.

+++ Fassadenteile drohen abzustürzen - Feuerwehr rückt aus +++

Ein Feuerwehrmann auf einer Drehleiter entfernt die losen Leisten.

Foto: Thomas Peise

Gegen 20 Uhr ist es am Freitagabend an der Zellestraße in Friedrichshain zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Fassadenteile drohten dort abzustürzen. Dabei handelte es sich um lange Metallleisten mit Dornen, die verhindern sollen, dass sich Vögel am Gebäude niederlassen. Die Feuerwehr musste diese mit Hilfe einer Drehleiter entfernen.

+++ Alkoholisierte Cabrio-Fahrerin liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei +++

Nach einer Verfolgungsfahrt nimmt eine Polizisten bei der Fahrerin einen Atemalkoholtest vor.

Foto: Morris Pudwell

Einem Zeugen ist am Freitagabend in Adlershof an der Friedlander Straße eine Cabrio-Fahrerin aufgrund ihrer Fahrweise aufgefallen. Der Mann rief daraufhin die Polizei. Die Beamte entdeckten das Cabrio wenig später an der Oberspreestraße und nahmen die Verfolgung auf, um es zu stoppen. Anstatt zu halten, gab die Fahrerin jedoch Gas und raste davon.

Daraufhin wurden mehrere Einsatzwagen der Polizei zur Unterstützung alarmiert. Mehrere Versuche, die Frau zu stoppen, scheiterten. An der Ecke Südostallee / Sonnenallee konnten die Beamten das Auto kurzzeitig anhalten. Mit gezogenen Waffen stürmten sie auf das Auto zu und versuchten, die Frau aus dem Auto zu holen. Die Türen ließen sich jedoch nicht öffnen.

Wieder entzog sich die Fahrerin und setzte ihre Fahrt auf der Baumschulenstraße Richtung Stadtautobahn fort. Damit die Frau nicht auf die A113 auffahren konnte, wurde das Cabrio wieder von mehreren Seiten blockiert. Offenbar setzte die Frau dann zurück und rammte dabei einen Einsatzwagen. Mehrere Beamte versuchten von beiden Seiten, das Auto zu öffnen, um die Frau endlich zu stoppen. Erst als die Beifahrerscheibe eingeschlagen wurde, gab die Fahrerin auf und öffnete die Tür. Ihr wurden sofort Handfesseln angelegt.

Eine freiwillige Atemalkoholmessung soll ein Ergebnis von mehr als 1,5 Promille ergeben haben, wie ein Zeuge berichtet. Ihr soll bereits vor Kurzem der Führerschein abgenommen worden sein. Die Frau wurde zur Blutentnahme auf eine Gefangenensammelstelle in Tempelhof gebracht.