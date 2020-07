Berlin Moabit: Häftling stirbt bei Brand in Gefängnis

In einer Zelle der JVA Moabit ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Insasse erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Ort verstarb.

+++ Ein toter Häftling bei Brand in Gefängnis in Moabit +++

Bei einem Brand in einem Berliner Gefängnis ist in der Nacht zum Freitag gegen 23.20 Uhr ein Häftling gestorben. Trotz wiederholter Reanimationsversuche sei es nicht gelungen, den Mann wiederzubeleben, teilte die Feuerwehr mit. In dem Zimmer des Toten in der JVA Moabit brannten nach Angaben der Feuerwehr Einrichtungsgegenstände, die jedoch zügig gelöscht werden konnten. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.

+++ Schwerer Unfall in Kreuzberg - Autofahrer festgenommen +++

Ein Autofahrer ist frontal gegen einen Container geprallt.

Foto: Thomas Peise

An der Wiener Straße Ecke Görlitzer Ufer in Kreuzberg hat sich gegen 3.10 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines Mietwagens prallte in einer Kurve frontal gegen einen Container. Dabei wurden mindestens zwei der vier Insassen verletzt. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Zeugen berichteten, dass die Polizei den Wagen verfolgt haben soll. Die Beamten nahmen den Fahrer vor Ort fest. Er soll alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs gewesen sein.

Polizisten nehmen den Fahrer des Unfallwagens fest.

Foto: Morris Pudwell

+++ Feuer in Reihenhaus in Biesdorf ausgebrochen +++

In einem Reihenhaus in Biesdorf hat es gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 1.40 Uhr ist die Berliner Feuerwehr zur Schillerfalterstraße in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) gerufen worden. Dort brannte es in einem Reihenhaus, in dem sich zwei Personen aufhielten. Die Feuerwehr war mindestens zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.