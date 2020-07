Berlin-Spandau: Eltern finden toten Sohn (23) in seinem Zimmer

+++ Eltern entdecken toten Sohn (23) in seinem Zimmer - Polizei ermittelt +++

In Spandau ist in einer Wohnung die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Die Eltern fanden gegen 20.30 Uhr ihren 23-jährigen Sohn leblos in seinem Zimmer und riefen die Rettungskräfte. Eine Besatzung eines Notarztwagens konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen und rief die Polizei hinzu. Aufgrund der Verletzungen und der Auffindesituation besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Eine Obduktion des Leichnams sollte noch am Freitag durchgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Ein toter Häftling bei Brand in Gefängnis in Moabit +++

Bei einem Brand in einem Berliner Gefängnis ist in der Nacht zum Freitag gegen 23.20 Uhr ein Häftling gestorben. Trotz wiederholter Reanimationsversuche sei es nicht gelungen, den Mann wiederzubeleben, teilte die Feuerwehr mit. In dem Zimmer des Toten in der JVA Moabit brannten nach Angaben der Feuerwehr Einrichtungsgegenstände, die jedoch zügig gelöscht werden konnten. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.

+++ Schwerer Unfall in Kreuzberg - Autofahrer festgenommen +++

Ein Autofahrer ist frontal gegen einen Container geprallt.

Foto: Thomas Peise

An der Wiener Straße Ecke Görlitzer Ufer in Kreuzberg hat sich gegen 3.10 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines Mietwagens prallte in einer Kurve frontal gegen einen Container. Dabei wurden mindestens zwei der vier Insassen verletzt. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Zeugen berichteten, dass die Polizei den Wagen verfolgt haben soll. Die Beamten nahmen den Fahrer vor Ort fest. Er soll alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs gewesen sein.

Polizisten nehmen den Fahrer des Unfallwagens fest.

Foto: Morris Pudwell

+++ Feuer in Reihenhaus in Biesdorf ausgebrochen +++

In einem Reihenhaus in Biesdorf hat es gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 1.40 Uhr ist die Berliner Feuerwehr zur Schillerfalterstraße in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) gerufen worden. Dort brannte es in einem Reihenhaus, in dem sich zwei Personen aufhielten. Die Feuerwehr war mindestens zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

+++ Unfall mit zwei Radfahrern - 71-Jährige schwer verletzt +++

Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Radfahrer am Donnerstagnachmittag in Moabit (Mitte) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die 71-Jährige und der 37-Jährige gegen 15.50 Uhr mit ihren Rädern an der Turmstraße unterwegs. Kurz vor der Stromstraße berührten sich die beiden als sie nebeneinander fuhren, die Frau stürzte. Rettungskräfte brachten sie mit einer Beinverletzung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer blieb unverletzt.

+++ Kleintransporter in Hellersdorf angezündet +++

Unbekannte haben in Hellersdorf einen Kleintransporter angezündet. Die Polizei ermittelt nach dem Feuer am späten Donnerstagabend an der Schneeberger Straße wegen Brandstiftung, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Ein politischer Hintergrund wird demnach zunächst nicht angenommen. Ein Passant entdeckte am Hinterrad des Wagens den Brand und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher und verhinderten so eine Ausbreitung.

+++ Raser hielt auf Polizisten zu - Festnahme am Flughafen Tegel +++

An der Hermannstraße in Neukölln raste im April ein Auto auf einen Polizisten zu - nun haben Bundespolizisten am Flughafen Tegel einen Verdächtigen festgenommen. Der 30-Jährige wurde am Donnerstagvormittag beim Versuch der Ausreise nach Istanbul verhaftet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach erging gegen ihn Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Totschlags und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Tatverdächtige befinde sich in Untersuchungshaft.

Er werde dringend verdächtigt, am 21. April 2020 kurz nach Mitternacht mit hoher Geschwindigkeit gezielt auf den Polizisten zugefahren zu sein und „dabei dessen möglichen Tod zumindest billigend in Kauf genommen zu haben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Beamte habe sich nur mit einem Sprung in Sicherheit bringen können. Anschließend sei der 30-Jährige der Polizei mit 150 Kilometern pro Stunde davongefahren.

PM: Versuchter Totschlag nach Geschwindigkeitskontrolle – Haftbefehl am Flughafen Tegel vollstreckt pic.twitter.com/KKs8TN23Si — GenStA Berlin (@GStABerlin) July 23, 2020

Als im April eine ältere Frau aus einer Großfamilie im Urban-Krankenhaus am Landwehrkanal lag, wurde der Fahrer von Zeugen vor dem Wohnort der Patientin gesehen. Offenbar war er auf dem Weg zu dem Krankenhaus, als er durch eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei fuhr. Als der Polizist ihn anhalten wollte, drückte der Fahrer aufs Gaspedal.