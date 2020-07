Berlin Tiergarten: Mann niedergestochen - schwer verletzt

+++ Mann in Tiergarten niedergestochen - schwer verletzt +++

An der Kreuzung Pohlstraße Ecke Kluckstraße in Tiergarten ist es am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei erlitt ein Mann schwere Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige floh zunächst und begab sich aber kurze Zeit später selbst in eien Klinik. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren.

Foto: Thomas Peise

+++ Mit dem E-Roller durch den Tiergartentunnel - Polizei stoppt Jugendliche +++

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Donnerstag sind gegen 3.20 Uhr mehrere Jugendliche von Überwachungskameras gefilmt worden, wie sie mit ihren Miet-E-Rollern mit 25 Km/h durch den Tiergartentunnel in Mitte rollten. Ein Einsatzwagen der Polizei konnte die Fahrt in Höhe der Ausfahrt Kreuzberg stoppen. Mehrere Jugendliche legten einen einen Atemalkoholtest ab. Der Tiergartentunnel ist ausschließlich für Kraftfahrzeuge bestimmt, die eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h überschreiten können. Doch immer wieder fahren E-Roller-Nutzer durch die Unterführung, oftmals handelt es sich dabei um eine Mutprobe. Der Tunnel ist videoüberwacht, bei Verstößen ist die Polizei schnell zur Stelle.

+++ Auto brennt auf Parkdeck in Buckow +++

Foto: Morris Pudwell

Gegen 20.50 Uhr hat am Mittwochabend ein Auto auf einem Parkhausdach an der Ecke Am Eichenquast und Dröpkeweg in Buckow (Neukölln) gebrannt. Die Feuerwehr löschte. Weitere Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

+++ Zwölfjährige stürzt in verlassenem Industriegebäude in die Tiefe +++

Eine Zwölfjährige ist in einem leerstehenden Industriegebäude in Frankfurt (Oder) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Sie sei am Mittwochnachmittag in einem verlassenen Gebäude am Winterhafen durch ein Loch im Boden etwa zehn Meter tief gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Oderland. Eine Freundin, mit der sie vor Ort gewesen sei, habe die Rettungskräfte alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von einem drei Meter tiefen Fall. Ein Fremdverschulden für den Unfall werde ausgeschlossen, der genaue Unfallhergang ermittelt. Nach der Rettung sei die Zwölfjährige ins Krankenhaus gebracht worden.