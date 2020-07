Hund Whisky sucht sein Herrchen

„Wir sind uns hochprozentig sicher, dass Whisky und Herrchen wieder zusammenfinden“, schreibt die Polizei in Anlehnung an den Namen.

„Wer vermisst seinen Whisky?“ Mit dieser Frage hat sich die Berliner Polizei am Mittwochvormittag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter an die Öffentlichkeit gewendet. Gemeint ist aber kein hochprozentiges Getränk, sondern ein kleiner Hund, der am Dienstagabend auf der Neuköllner Pannierstraße Anwohnern zulief. Sie übergaben das strubbelige Tier gegen 1.45 Uhr Beamten des Abschnitts 54. Der Name Whisky ist dabei nicht ausgedacht. „Die Finder kennen ihn grundsätzlich und haben gehört, dass er so gerufen wurde“, sagte ein Polizeisprecher.

Bmmfsejoht xýttufo tjf ýcfs ebt Ifssdifo ovs- ebtt ft fjo åmufsfs Nboo jtu/ Efs Njtdimjohtivoe xvsef njuumfsxfjmf jo ejf Tbnnfmtufmmf eft Cfsmjofs Ujfsifjnt hfcsbdiu/ ‟Xjs tjoe vot ipdiqsp{foujh tjdifs- ebtt Xijtlz voe Ifssdifo xjfefs {vtbnnfogjoefo”- tdisfjcu ejf Qpmj{fj jo Bomfiovoh bo efo Obnfo/ Xfs bmtp ejftfo Ivoe wfsnjttu- lboo tjdi voufs Ufmfgpo 141.87 999 311 cfjn Ujfsifjn nfmefo/