Neukölln: Polizei stoppt betrunkenen Raser

+++ Polizei stoppt betrunkenen Raser in Neukölln +++

In der Nacht haben Polizisten einen alkoholisierten Raser an der Sonnenallee in Neukölln aus dem Verkehr gezogen. Der Mann konnte in der Nähe des Schulenburgparks gestoppt werden. Eine Atemalkoholmessung soll mehr als zwei Promille ergeben haben. Der Fahrer wurde festgenommen und das Auto sichergestellt.

+++ Auto prallt auf der A113 auf Stauende - zwei Verletzte +++

Auf der Stadtautobahn hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 22.35 Uhr ist ein Autofahrer auf ein Stauende auf der A113 in Höhe der Stubenrauchstraße in Johannisthal (Treptow-Köpenick) aufgefahren. Markierungen zeigen dort an, dass sich die Fahrbahn wegen einer Baustelle von drei auf einen Streifen verengt. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, mindestens eine davon schwer. Der Kleinwagen soll zuerst auf ein Fahrzeug des Dienstleisters "Uber" geprallt sein. Weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Die A113 war stadtauswärts zeitweise gesperrt. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten mehr als eine Stunde.

+++ Polizisten finden vermisste Zwölfjährige - Mädchen wollen Einsatz verhindern +++

Zwei Jugendliche haben in der vergangenen Nacht in Mitte versucht, die Inobhutnahme eines vermissten Mädchens zu verhindern. Polizisten bemerkten gegen 23.20 Uhr die Zwölfjährige an der Rathausstraße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kind als vermisst gemeldet worden war. Als die Einsatzkräfte das Mädchen mitnehmen wollten, wurden sie plötzlich von den beiden Teenagern geschlagen und getreten. Letztlich gelang es den Beamten, beide zu überwältigen. Eine 19-Jährige kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf eine Wache. Ihre 16 Jahre alte Begleiterin, die ebenfalls als vermisst gemeldet war, wurde wegen ihres labilen Zustandes in die jugendpsychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Die Zwölfjährige wurde zurück in ihre Wohneinrichtung in Brandenburg gebracht. Eine Polizistin erlitt bei dem Vorfall Verletzungen am Arm, ein Kollege wurde am Bein verletzt. Beide konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

+++ In Spandau brennen mehrere Fahrzeuge +++

Am Dienstagabend sind in Hakenfelde (Spandau) drei Fahrzeuge sowie ein Baucontainer bei Bränden beschädigt worden. Ein 39 Jahre alter Passant bemerkte gegen 23.40 Uhr auf einem umzäunten Parkplatz an der Streitstraße Feuerschein und Rauch an einem Peugeot-Transporter einer Haustechnikfirma. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr die Flammen löschen konnte, schlugen diese auf einen Fiat-Transporter über. Auch ein Baucontainer wurde durch die Hitze beschädigt. Während des Einsatzes stellten die Einsatzkräfte in etwa fünf Metern Entfernung an einem Audi einen glimmenden Reifen fest. Das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Harley-Fahrer rammt Fahrradfahrer - TÜV längst abgelaufen +++

Wegen eines deutlich überschrittenen TÜV-Termins haben Polizisten am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Tegel ein Motorrad außer Betrieb genommen. Kurz nach 16 Uhr war an der Einmündung Waidmannsluster Damm Ecke Buddestraße ein Harley-Davidson-Fahrer mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 56 Jahre alte Radfahrer überquerte den Waidmannsluster Damm, der 61 Jahre alte Motorradfahrer musste deshalb bremsen. Er kam mit seiner Maschine ins Rutschen, stürzte auf die Fahrbahn und prallte gegen den 56-Jährigen. Dabei erlitt der Fahrradfahrer Verletzungen am Kopf, der Motorradfahrer an der Hand sowie am Bein. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Termin zur Hauptuntersuchung bei der Harley im September 2018 gewesen war,. Sie legten das Fahrzeug still.





+++ Polizei nimmt Fahrraddieb in Wedding fest +++

In der Nacht zu Mittwoch haben Polizisten in Wedding (Mitte) einen Mann festgenommen, der offenbar ein Fahrrad stehlen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 40-Jähriger gegen 1.30 Uhr den Verdächtigten an der Triftstraße, als dieser mit einer Flex am Schloss eines abgestellten Fahrrades hantierte. Der Zeuge sah den Funkenflug und rief die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. An dem Schloss entdeckten die Polizisten frische Spuren. Der 50-Jährige, der in Berlin über keinen festen Wohnsitz verfügt, musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde anschließend dem Polizeiabschnitt 17 überstellt.