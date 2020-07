Blaulicht-Blog: Mit 98 km/h durch Tempo-30-Zone gerast

+++ Polizei stoppt betrunkenen Raser in Neukölln +++

In der Nacht haben Polizisten einen alkoholisierten Raser an der Sonnenallee in Neukölln aus dem Verkehr gezogen. Der Mann konnte in der Nähe des Schulenburgparks gestoppt werden. Eine Atemalkoholmessung soll mehr als zwei Promille ergeben haben. Der Fahrer wurde festgenommen und das Auto sichergestellt.

+++ Auto prallt auf der A100 auf Stauende - zwei Verletzte +++

Auf der Stadtautobahn hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 22.35 Uhr ist ein Autofahrer auf ein Stauende auf der A100 in Höhe Stubenrauchstraße (Friedenau) aufgefahren. Markierungen zeigen dort an, dass sich die Fahrbahn wegen einer Baustelle von drei auf einen Streifen verengt. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, mindestens eine davon schwer. Der Kleinwagen soll zuerst auf ein Fahrzeug des Dienstleisters "Uber" geprallt sein. Weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Die A100 war stadtauswärts zeitweise gesperrt. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten mehr als eine Stunde.