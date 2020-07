In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 21. Juli 2020

+++ Mit 98 km/h durch die Tempo-30-Zone +++

Ein Autofahrer ist am Montag im Berufsverkehr dreimal so schnell durch Wedding gerast wie erlaubt. Wie die Polizei am Dienstag auf Twitter mitteilte, sei der Mann mit 98 km/h durch eine Tempo-30-Zone gerast. Verletzt worden sei niemand. Den Autofahrer erwarteten jetzt 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

