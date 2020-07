Blaulicht-Blog: Mann stirbt nach Sprung in die Spree

+++ Mann stirbt nach Sprung in die Spree +++

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Friedrichhain die die Spree gesprungen und nach der Rettung durch einen Polizisten später im Krankenhaus gestorben. Ein Passant sah den 30-Jährigen nahe der East Side Gallery im Wasser und versuchte ihn am frühen Morgen gegen 2.00 Uhr zu retten, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Ein Beamter der Bundespolizei kam hinzu, zog den Mann aus dem Wasser und reanimierte ihn erfolgreich. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo er später starb. Warum der Mann in die Spree sprang, war zunächst unklar. „Ein Fremdverschulden können wir derzeit ausschließen“, so die Sprecherin.

+++ Autofahrerin stirbt nach Unfall in ihrem Fahrzeug +++

Eine 53-Jährige ist in der Nacht zum Sonntag im Mühlenbecker Land (Kreis Oberhavel) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Sie sei auf der Bundesstraße 96a von Schönfließ in Richtung Schildow unterwegs gewesen und dabei aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren, sagte eine Polizeisprecherin.

Foto: Thomas Peise

Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden.

Polizei am Tatort

Foto: Thomas Peise

+++ Vordach eines Doppelhauses in Flammen +++

Bei einem Brand im Ortsteil Hakenfelde wurde ein Vordach eines Doppelhauses in der Nacht zu Sonntag beschädigt. „Es brannten rund 100 Quadratmeter des Daches, Verletzte gab es keine“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Rund zwei Stunden war die Feuerwehr vor Ort, weil Teile des Daches entfernt werden mussten. „Dachziegel werden als Vorsichtsmaßnahmen abgenommen, um zu überprüfen, dass keine Glutnester mehr vorhanden sind“, so der Sprecher. 27 Einsatzkräfte konnten den Brandort nach der aufwendigen Arbeit verlassen, wie die Feuerwehr twitterte.

+++ Erneut Person durch Stiche verletzt +++

In Prenzlauer Berg ist nach einem Streit zwischen mehreren Personen erneut ein Mann durch Stiche verletzt worden. Die Auseinandersetzung soll sich nach ersten Informationen in der Nacht gegen 1 Uhr an der Schwedter Straße zugetragen haben. Mehrere Personen seien vom Tatort geflüchtet, dann aber festgenommen worden. Erst in der Nacht zu Sonnabend war ein 18-Jähriger am Mauerpark durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt worden.

+++ Auto brennt völlig aus +++

In der vergangenen Nacht brannte in Wedding ein Auto. Gegen 1.25 Uhr bemerkte eine Passantin am Dohnagestell einen geparkten, brennenden Mercedes. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Auto brannte vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem ein in der Nähe geparkter Mercedes sowie ein Wohnmobil, in welchem sich zum Brandzeitpunkt ein Mann befand, leicht beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr weckten den schlafenden Mann, so dass er das Fahrzeug unverletzt verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.