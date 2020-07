Blaulicht-Blog: Auto prallt gegen Baum - Fahrerin tot

+++ Autofahrerin stirbt nach Unfall in ihrem Fahrzeug +++

Eine 53-Jährige ist in der Nacht zum Sonntag im Mühlenbecker Land (Kreis Oberhavel) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Sie sei auf der Bundesstraße 96a von Schönfließ in Richtung Schildow unterwegs gewesen und dabei aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden.

Polizei am Tatort

Foto: Thomas Peise

+++ Erneut Person durch Stiche verletzt +++

In Prenzlauer Berg ist nach einem Streit zwischen mehreren Personen erneut ein Mann durch Stiche verletzt worden. Die Auseinandersetzung soll sich nach ersten Informationen in der Nacht gegen 1 Uhr an der Schwedter Straße zugetragen haben. Mehrere Personen seien vom Tatort geflüchtet, dann aber festgenommen worden. Erst in der Nacht zu Sonnabend war ein 18-Jähriger am Mauerpark durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt worden.