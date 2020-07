Blaulicht-Blog: Mann im Mauerpark niedergestochen

+++ Mann im Mauerpark niedergestochen +++

Schwere Verletzungen erlitt in der Nacht gegen 0.20 Uhr ein Mann im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Er lag anschließend stark blutend am Eingang zum Park. Ein Notarzt stellte eine Stichverletzung im Rücken fest. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei befragte Zeugen und sicherte Spuren. Die Hintergründe sind bislang unklar.

+++ Brand in Patientenzimmer in Krankenhaus +++

Bei einem Brand in einem Patientenzimmer in einem Krankenhaus in Lichtenberg ist am Freitagabend ein Mensch verletzt worden. Die betroffene Station sei noch vor Eintreffen der Feuerwehr geräumt worden, teilte die Feuerwehr mit. Demnach sei eine Person verletzt und vor Ort versorgt worden. Nach den Worten eines Sprechers brannte das Mobiliar in dem Zimmer im Erdgeschoss. Angaben zur Ursache sowie zur verletzten Person wurden am Morgen zunächst nicht gemacht.

+++ Bismarck-Denkmal mit Farbe beschmiert +++

Unbekannte haben das Berliner Bismarck-Nationaldenkmal im Tiergarten mit goldener und rosa Farbe beschmiert. Am Sockel des Denkmals am Großen Stern wurde mit schwarzer Farbe der Schriftzug „Decolonize Berlin“ (Berlin dekolonialisieren) aufgetragen. Flyer mit demselben Schriftzug fordern den Leser auf, sich mit den Verbrechen der deutschen Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. „Das Bündnis „Decolonize Berlin e.V.“ hat mit dieser Tat und den Flyern nichts zu tun und wurde fälschlicherweise damit in Verbindung gebracht“, sagte ein Sprecher am Abend.

In einer E-Mail, wurde angegeben in der Nacht neben dem Denkmal auch Straßen „verschönert“ zu haben. "Wenn die Stadt Mörder und Rassisten auf Sockeln und Straßenschildern toleriert, leisten wir Widerstand", hieß es weiter.

Der Berliner Polizei ist der Fall nach Aussage eines Sprechers bekannt. Ob Ermittlungen eingeleitet wurden, konnte er zunächst nicht sagen.

+++ Brand in Wohnhaus in der Dominicusstraße +++

Die Berliner Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus in Schöneberg ausgerückt. Ein Mann sei mit Hilfe einer sogenannten Fluchthaube aus einer Wohnung im Obergeschoss des Hauses in der Dominicusstraße gerettet worden, sagte ein Sprecher. Er wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war dem Sprecher zufolge im zweiten Obergeschoss eines Seitenflügels des fünfgeschossigen Altbaus ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten wurden in der Nacht beendet.