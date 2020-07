Bei Späti-Überfall demaskiert: Polizei sucht diesen Mann

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern suchen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 nach einem Unbekannten. Der Abgebildete steht im Verdacht, am 18. April 2020 den 38-jährigen Angestellten eines Spätkaufs in der Schleiermacherstraße in Kreuzberg überfallen zu haben.

Der Gesuchte verlor bei diesem Gerangel seine Maske.

Foto: Polizei Berlin

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der anfangs maskierte Mann mit einem Komplizen gegen 23.50 Uhr den Laden. Sie sollen dann unter Vorhalt von mitgebrachten Waffen, einer Pistole und einer Machete, die Herausgabe der Einnahmen gefordert haben. Bei einem anschließenden Gerangel mit dem Mitarbeiter verlor der Gesuchte seine Maskierung. Ohne die Einnahmen, jedoch mit erbeuteten Zigaretten, soll das Duo den Spätkauf anschließend verlassen haben.

Mit einem schwarzen Auto, in dem bereits ein dritter Mann als Fahrer gewartet haben soll, flohen die Tatverdächtigen in Richtung Gneisenaustraße. Der Mitarbeiter erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizeidirektion 5, Kommissariat 33, in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664 – 573310 oder (030) 4664 – 571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder per E-Mail an dir5k33@polizei.berlin.de entgegen.

