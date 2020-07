Männer bei Streit in Neuköllner Wohnblock verletzt

+++ Männer bei Streit in Wohnblock verletzt +++

Vor einem Wohnhaus an der Teupitzer Straße Ecke Kielufer in Neukölln gerieten in der Nacht zu Freitag gegen 22.40 Uhr mehrere Personen in einen heftigen Streit. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, um die unruhige Menge zu beruhigen. Es sollen auch Stöcke als Waffen verwendet worden sein.

Die Frau wird vor dem Alten Museum behandelt.

Foto: Thomas Peise

+++ Angetrunkene Frau fällt von Skulptur am Alten Museum +++

Vor dem Alten Museum am Lustgarten in Mitte ist in der Nacht eine angetrunkene Frau in die Tiefe gestürzt, nachdem sie leichtsinnigerweise auf eine der Skulpturen geklettert war. Sie fiel etwa fünf bis sechs Meter tief. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

+++ Mietshaus in Neukölln nach Brand von Autos geräumt +++

Ein großes Mietshaus in Neukölln, das durch den Brand von mehreren Autos zu Wochenbeginn beschädigt wurde, ist am Donnerstag überraschend geräumt worden. Das Haus soll nach Angaben aus dem Bezirksamt nicht mehr standsicher sein, habe ein Statiker festgestellt, hieß es in der RBB-Abendschau. Ein Sprecher des Bezirksamtes sagte in der Sendung, die Bewohner würden in einem Hotel in der Nähe untergebracht. Es geht demnach um etwa 80 Menschen.

Das Haus wird abgestützt.

Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr war mit etwa 20 Kräften vor Ort, um gegebenenfalls medizinische Hilfe leisten zu können, sagte ein Sprecher. Der Einsatz habe von etwa 16 bis 20 Uhr gedauert.

In der Nacht zum Montag waren in einer offenen Garage in der Jahnstraße mehrere Autos und Mopeds in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte gegen 3 Uhr zu einem Großeinsatz aus. Wegen extremer Rauchentwicklung mussten etwa 100 Mieter mehrerer Häuser ihre Wohnungen verlassen, teilte die Polizei mit. Einige Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.