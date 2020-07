Taxifahrer griff in Geldbörse: Wer kennt diesen Mann?

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Bildes sucht die Berliner Polizei nach einem Unbekannten. Der Mann steht im Verdacht, in den frühen Morgenstunden des 7. Februar 2020 von zwei jungen Frauen, die Fahrgäste in seinem Taxi gewesen sein sollen, einen erhöhten Fahrpreis erpresst zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden 24-Jährigen das Großraumtaxi gegen 5 Uhr am Warschauer Platz bestiegen haben. Am Fahrziel in der Frankfurter Allee in Friedrichshain soll der Gesuchte dann einen höheren Preis als zuvor vereinbart verlangt haben. Dieser Forderung soll er Nachdruck verliehen haben, indem er eine der beiden Frauen gewaltsam am Arm festgehalten haben soll. Anschließend soll er in das Portemonnaie der zweiten Mitfahrerin gegriffen und Geld entnommen haben. Die beiden jungen Frauen blieben unverletzt und beschrieben den Tatverdächtigen wie folgt:

etwa 30 Jahre alt

etwa 170 bis 175 cm groß

normale Figur

dunkler Teint

dunkle, kurze Haare

Die Berliner Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt 331, Kaiserdamm 1 in 14057 Berlin-Charlottenburg unter der Telefonnummer: (030) 4664 - 933104 und (030) 4664 -933100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an lka331@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle.

