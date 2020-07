Neukölln: Video zeigt Unfall und Verfolgungsjagd

Ein Anwohner filmte den Vorfall an der Neuköllner Silbersteinstraße.

Ein Mann wollte in Neukölln vor einer Verkehrskontrolle flüchten. Ein Video zeigt die Flucht. Der Einsatz löste ein Verkehrschaos aus.

Polizeieinsatz Video zeigt Unfall und Verfolgungsjagd in Neukölln

Berlin. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Hermannstraße in Neukölln wollte die Berliner Polizei am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auch einen BMW-Fahrer anhalten. Der wollte das aber offenbar nicht - und fuhr weiter. Der Mann sei geflüchtet und habe auf seiner Fahrt mehrere Unfälle verursacht, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Polizeieinsatz löste in Neukölln ein Verkehrschaos aus: Rund um die Silbersteinstraße staute es sich, Busse des Schienenersatzverkehrs für zahlreiche S-Bahnlinien kamen nicht durch.

Ein Anwohner veröffentlichte ein kurioses Video der Flucht beim Kurznachrichtendienst Twitter. Dazu kommentierte er: "Berlin, Neukölln. Ein ganz normaler Tag." In dem Video ist zu sehen, wie die schwarze Limousine auf der Silbersteinstraße neben einem Bus zunächst auf einen grauen Kombi auffährt, der wiederum ein Taxi gegen einen zweiten davorstehenden Bus schiebt.

Neukölln: Polizist feuert mindestens zwei Mal auf flüchtenden BMW

Polizisten rennen zeitgleich teils mit gezückter Pistole auf den BMW zu. Da für den Fahrer kein Weiterkommen mehr möglich ist, steigt er aus und rennt in Richtung Walterstraße um die Ecke. „Dort konnte der Autofahrer überwältigt und festgenommen werden“, so der Polizeisprecher weiter. „Eine Dienstwaffe soll genutzt worden sein.“ Ob sie nur gezogen oder auch abgefeuert wurde, konnte der Sprecher nicht sagen.

Ein weiteres Video zeigt allerdings, wie einer der Beamten mindestens zwei Mal auf den BMW feuert. Über die Identität des Mannes und die mutmaßlichen Gründe für seine Flucht machte der Sprecher noch keine Angaben.

Polizeieinsatz an der Silbersteinstraße: Kein Schienenersatzverkehr für viele S-Bahn-Linien

Der Ersatzverkehr mit Bussen für die derzeit gesperrten S-Bahnlinien S41, S42, S45 und S46, der über die Silbersteinstraße führt, musste umgeleitet werden und fährt derzeit den Bahnhof Hermannstraße nicht an. Die Buslinie 377 wurde zwischen den Haltestellen Am Oberhafen und S- und U-Bahnhof Hermannplatz unterbrochen.