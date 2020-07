Blaulicht-Blog: Polizeieinsatz nach Schuss in Shisha-Bar

+++ Schuss in Charlottenburger Shisha-Bar +++

In einer Shisha-Bar am Spandauer Damm soll am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein Mann einen Schuss auf einen anderen Gast abgegeben haben. Dieser wurde nach ersten Informationen verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Tatort. Der Täter sei geflüchtet, hieß es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Auf einem Gelände an der Lilli-Henoch-Straße brannte ein Wohnwagen.

Foto: Thomas Peise

+++ Wohnwagen in Flammen +++

Auf einem Gelände an der Lilli-Henoch-Straße in Prenzlauer Berg brannte am Abend gegen 20 Uhr ein Wohnwagen lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Verletzt wurde niemand.

Unfall in Kreuzberg

Foto: Thomas Peise

+++ Wieder Unfall mit Carsharing-Fahrzeug +++

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr sind an der Kreuzung Wrangelstraße Ecke Manteuffelstraße in Kreuzberg zwei Autos zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge gehört einem Carsharing-Unternehmen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.