U-Bahn-Linie U6: Person zwischen Bahnsteig und U-Bahn eingeklemmt

+++ Linie U6 wegen Notarzteinsatz unterbrochen +++

Die Linie U6 musste am Vormittag zwischen den Bahnhöfen Hallesches Tor und Französische Straße unterbrochen werden. Grund dafür war ein Notarzteinsatz. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr war eine Person zwischen Bahnsteig und Zug eingeklemmt und musste befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Drei Fahrgäste, die die Szene mitansehen mussten, erlitten Schocks, Sie wurden seelsorgerisch betreut. Ein Fahrgast musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 10.20 Uhr wurde der Verkehr auf der Linie U6 wieder aufgenommen. Allerdings kommt es auf der gesamte Strecke noch zu Verspätungen, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten.

U6: wegen eines Notarzteinsatzes ist die Linie zwischen U hallesches Tor und U Französische Straße unterbrochen. Bitte mehr Zeit einplanen #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) July 16, 2020

+++ Feuer in Restaurant: 30 Feuerwehrleute vor Ort +++

An der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg ist ein Feuer in einem Restaurant ausgebrochen. "Wir sind mit knapp 30 Kräften vor Ort und haben die Brandbekämpfung eingeleitet", sagte eine Sprecher der Berliner Feuerwehr am Donnerstagvormittag. Ob es Verletzte gab oder das Wohnhaus, in dessen Erdgeschoss sich das Restaurant befindet, evakuiert werden musste, konnte er noch nicht sagen. Der Rauch würde über den Dunstabzug des Lokals durch das Gebäude nach oben ziehen.

+++ Mann in Shisha-Bar angeschossen und schwer verletzt +++

In einer Shisha-Bar am Spandauer Damm in Westend hat am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr ein Mann einen Schuss auf einen anderen Gast abgegeben. Der Täter konnte anschließend flüchten. Der schwerverletzte 51-Jährige kam stationär ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Gewalttat sind bislang unklar.

+++ Wohnwagen in Flammen +++

Auf einem Gelände an der Lilli-Henoch-Straße brannte ein Wohnwagen.

Foto: Thomas Peise

Auf einem Gelände an der Lilli-Henoch-Straße in Prenzlauer Berg brannte am Abend gegen 20 Uhr ein Wohnwagen lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Verletzt wurde niemand.

+++ Wieder Unfall mit Carsharing-Fahrzeug +++

Unfall in Kreuzberg

Foto: Thomas Peise

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr sind an der Kreuzung Wrangelstraße Ecke Manteuffelstraße in Kreuzberg zwei Autos zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge gehört einem Carsharing-Unternehmen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.