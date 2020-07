Blaulicht-Blog In Shisha-Bar in die Beine geschossen - Mann schwer verletzt

+++ Linie U6 wegen Notarzteinsatz unterbrochen +++

Die Linie U6 musste am Vormittag zwischen den Bahnhöfen Hallesches Tor und Französische Straße unterbrochen werden. Grund dafür war ein Notarzteinsatz. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr war eine Person zwischen Bahnsteig und Zug eingeklemmt und musste befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Drei Fahrgäste, die die Szene mitansehen mussten, erlitten Schocks, Sie wurden seelsorgerisch betreut. Ein Fahrgast musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 10.20 Uhr wurde der Verkehr auf der Linie U6 wieder aufgenommen. Allerdings kommt es auf der gesamte Strecke noch zu Verspätungen, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten.

U6: wegen eines Notarzteinsatzes ist die Linie zwischen U hallesches Tor und U Französische Straße unterbrochen. Bitte mehr Zeit einplanen #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) July 16, 2020

+++ Mutmaßliche Kabeldiebe festgenommen +++

Die Bundespolizei nahm am Mittwochmorgen unweit des S-Bahnhofs Rahnsdorf in Treptow-Köpenick zwei Kabeldiebe fest. Die beiden Männer im Alter von 24 und 35 Jahren seien zuvor gegen 2.15 Uhr von Zeugen auf der Bahnstrecke zwischen den Stationen Friedrichshagen und Rahnsdorf gesehen worden, heißt es in einer Mitteilung. Dabei sollen sie rund 60 Meter Kupferkabel aus einem geöffneten Schacht gezogen und in einem angrenzenden Wald abgelegt haben. Die beiden Männer wurden festgenommen, als sie sich vom Tatort entfernen wollten. Beide sind laut Bundespolizei einschlägig polizeibekannt und sollten am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

+++ Feuer in Restaurant: 46 Feuerwehrleute vor Ort +++

Weil die Fritteuse eines Restaurants Feuer fing, war die Berliner Feuerwehr ab dem Donnerstagvormittag in Charlottenburg im Einsatz. In dem Haus an der Kaiser-Friedrich-Straße habe es einen „klassischen Schornsteinbrand“ gegeben, wie ein Sprecher sagte. „Auf dem Dach ist dann auch noch eine elektrische Absaugvorrichtung in Brand geraten.“ Nachdem die Anlage gelöscht war, kontrollierten Schornsteinfeger den Schornstein, in dem es am Mittag noch Flammen gab. Die Feuerwehr war in Spitze mit 46 Kräften vor Ort und meldete den Einsatz gegen 13 Uhr als beendet.

Durch Rauch und Flammen wurden zwei Menschen verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Einer von ihnen, der versuchte, das Feuer zunächst selbst zu löschen, musste ins Krankenhaus gebracht werde. Ob das Restaurant geöffnet war, als der Brand ausbrach, blieb zunächst unklar. Der Innenraum sei aber nicht betroffen gewesen, hieß es. Das restliche Wohnhaus habe nicht evakuiert werden müssen. Allerdings habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, die sich bis in die benachbarte Fußgängerzone der Wilmersdorfer Straße und durch offene Fenster auch in umliegende Wohnungen ausgebreitet, so der Sprecher weiter. Die Kaiser-Friedrich-Straße war während des Einsatzes zwischen Kant- und Bismarckstraße gesperrt.

+++ Mann in Shisha-Bar in die Beine geschossen +++

Ein Mann hat in einer Shisha-Bar in Westend einem 51-Jährigen mit einer Waffe in die Beine geschossen und ihn schwer verletzt. Der Mann schwebte nach den Schüssen am Mittwochabend am Spandauer Damm zwischenzeitlich in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die genauen Hintergründe zu der Tat waren nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war kurz vor 22 Uhr ein Gespräch zwischen dem 51-Jährigen und dem unbekannten Schützen eskaliert. Der Unbekannte zog eine Waffe und schoss mehrfach. Anschließend flüchtete er in Richtung Spandauer-Damm-Brücke. Der 51-Jährige wurde mit schweren Beinverletzungen in eine Klinik gebracht. Die weiteren Gäste blieben unverletzt, hieß es.

+++ Auto fängt bei Verkehrsunfall Feuer +++

Bei einem Verkehrsunfall in Müggelheim geriet am Mittwochmittag eines der beteiligten Fahrzeuge in Brand. Kurz nach 12 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Opel im Gosener Damm in Richtung Köpenick unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie mit dem Dacia einer 37-Jährigen zusammen, in welchem sich auch der fünfjährige Sohn der Autofahrerin befand.

Nach der Kollision entzündete sich der Dacia und brannte vollständig aus. Die Frau und das Kind konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Beide kamen mit Schmerzen und Prellungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die 55-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Für die Löscharbeiten und Unfallaufnahme war der Gosener Damm in beiden Richtungen bis etwa 15 Uhr gesperrt, wovon auch die Buslinie 369 betroffen war.

+++ Wohnwagen in Flammen +++

Auf einem Gelände an der Lilli-Henoch-Straße brannte ein Wohnwagen.

Foto: Thomas Peise

Auf einem Gelände an der Lilli-Henoch-Straße in Prenzlauer Berg brannte am Abend gegen 20 Uhr ein Wohnwagen lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Verletzt wurde niemand.

+++ Wieder Unfall mit Carsharing-Fahrzeug +++

Unfall in Kreuzberg

Foto: Thomas Peise

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr sind an der Kreuzung Wrangelstraße Ecke Manteuffelstraße in Kreuzberg zwei Autos zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge gehört einem Carsharing-Unternehmen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

+++ Aufgebrochener Automat sorgt für Einschränkungen bei S-Bahn +++

Ein gewaltsam geöffneter Fahrkartenautomat in Petershagen sorgte am Donnerstagmorgen für Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn - Fahrgäste mussten demnach mehr Zeit einplanen. Der Automat wurde in der Nacht zu Donnerstag am S-Bahnhof Petershagen Nord aufgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost. Am Morgen konnten Züge der Linie S5 daher nicht am Bahnhof halten, teilte die S-Bahn mit. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.