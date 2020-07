Mann mit schweren Brandverletzungen gefunden

Am Mittwochnachmittag ist am Richard-Wagner-Platz in Charlottenburg ein Mann mit schweren Brandverletzungen an Armen, Oberkörper und Beinen gefunden worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Mann im Eingang des U-Bahnhofs gefunden worden sein. Laut der Feuerwehr vor Ort habe der Mann Verbrennungen an 20 Prozent seiner Hautoberfläche erlitten.

Die Feuerwehr wurde um 17.12 Uhr zum Ort des Geschehens alarmiert. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Kreuzung, um den Verletzten in eine Klinik zu bringen. In den umliegenden Straßen bildeten sich wegen der Sperrung der Kreuzung Staus. Kurz vor 18 Uhr hob der Hubschrauber dann mit dem Verletzten ab.

Die Polizei sperrte den U-Bahn-Eingang, in dem der Mann gefunden worden war, ab, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Bei dem Mann soll es sich unbestätigten Angaben zufolge um einen Obdachlosen handeln.

Nähere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.