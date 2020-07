Grunewald: Feuer in Wohnhaus - Eine Person verletzt

Feuerwehrleute löschen einen Brand in einem Wohnhaus in Grunewald.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Wohnhaus steht in Grunewald in Flammen

In Grunewald hat es am Dienstagabend gegen 23 Uhr an der Lassenstraße in einem Wohnhaus gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf stand die Wohnung bereits im Vollbrand. Die Flammen griffen auf weitere Wohnungen und das Dach über.

Update: Vollbrand einer Wohnung im 2. OG eines 3 gesch. Wohngebäudes in der #Lassenstraße. Ausbreitung auf 2 weitere Wohnungen und 200 m² Dach. Mit Ablösung waren 110 Kräfte am Ort. 5 #Freiwillige_Feuerwehren wurden zur Unterstützung in Dienst gerufen. Nachlöscharbeiten dauern an pic.twitter.com/3CZ4GZZXDA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 15, 2020

Die Brandbekämpfer löschten von außen über zwei Drehleitern. Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Ursache des Feuers wird noch ermittelt.

Auch Drehleitern kamen bei dem Hausbrand in Grunewald zum Einsatz.

Foto: Thomas Peise

+++ Bombe wird in Potsdam entschärft - Einschränkungen im Bahnverkehr +++

Nach einem erneuten Bombenfund in Potsdam müssen am Mittwoch (bis 8 Uhr) 7500 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war vergangene Woche im Aradosee unweit vom Hauptbahnhof gefunden worden und soll nun unschädlich gemacht werden.

Der Zugverkehr der Linie S7 wird ab ca. 10 Uhr bis zur Aufhebung des Sperrkreises zwischen Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird aufgrund der Größe des Sperrkreises und des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens auf den Umleitungsstrecken nicht eingerichtet. Fahrgäste nutzen bitte zur Umfahrung die örtlichen Verkehrsmittel, insbesondere die Straßenbahnlinien 91, 92, 93, 94, 96 und 99.

+++ Autofahrer stirbt nach Unfall mit Lkw auf der A10 +++

Unfall auf der A10: Der Fahrer des Autotransporters starb noch am Ort.

Foto: Thomas Peise

Der Fahrer eines Autotransporters ist am frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn A10 auf einen Lkw aufgefahren. Der Mann wurde dabei eingeklemmt und starb an seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Wrack schneiden. Eine Notärztin konnte nur noch dessen den Tod feststellen. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Rüdersdorf (Kreis Märkisch-Oderland) und Erkner (Landkreis Oder-Spree). Die Autobahn war in Richtung Dreieck Spreeau mehrere Stunden gesperrt.

+++ Feuerwehr löscht Brand auf Kreuzberger Spielplatz +++

In Kreuzberg ist auf einem Spielplatz ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Peise

Gegen 22 Uhr hat es auf einem Spielplatz an der Naunynstraße in Kreuzberg gebrannt. Die Feuerwehr musste ein Klettergerüst aus Holz löschen. Die Flammen griffen auch auf die Fassade eines Hauses und einen Baum über. Verletzt wurde niemand, es wird Brandstiftung vermutet.