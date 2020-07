Vergewaltigungen in Berlin: Mutmaßlicher Serien-Täter in U-Haft

Zahlreiche Polizeikräfte sind in der Neuen Kreisstraße in Kohlhasenbrück, wo der Mann festgenommen wurde.

Berlin/Potsdam. Über Wochen hat ein brutaler Serienvergewaltiger Frauen in Berlin und Brandenburg in Angst und Schrecken versetzt. Am Mittwoch ist er auf Anordnung der Haftrichterin in Untersuchungshaft gekommen. Verantwortlich ist er nach Ansicht der Ermittler für mindestens acht, zum Teil nur versuchte Taten, seit dem 12. Juni. Das erste Opfer war demnach noch minderjährig. Am Dienstagabend gelang es der Brandenburger Polizei, ihn auf der Kreisstraße in Wannsee, kurz hinter der Grenze zu Potsdam-Babelsberg festzunehmen. Die jüngste Tat lag da nur wenige Stunden zurück.

Der 29 Jahre alte Serbe sei dabei stets gleich vorgegangen, sagte Norma Schürmann vom Berliner Landeskriminalamt (LKA) am Mittwochmittag auf einer Pressekonferenz der Berliner und Brandenburger Ermittler. „Er hat die potenziellen Opfer zunächst ganz freundlich angesprochen.“ Dann habe er sie gewürgt und in entlegenere Gebiete gezerrt, um sich an ihnen zu vergehen. Um Hilfe gerufen hätten die Frauen nicht. „Er hat massive körperliche Gewalt angewandt und die Opfer damit in diesem Moment zum Schweigen gebracht“, so Schürmann. Im Anschluss habe er sich „von einer anderen Seite gezeigt“, sei freundlich gewesen und hätte versucht, sich mit den Opfern zu verabreden. Einige hätten zugesagt, um sich der Situation zu entziehen.

Mutmaßlicher Serien-Vergewaltiger gefasst: Hohe Haftstrafe droht

Katrin Frauenkron, Staatsanwältin, spricht auf einer Pressekonferenz in der Berliner Staatsanwaltschaf zu der Festnahme des mutmaßlichen Serienvergewaltigers.

Die Berliner Staatsanwaltschaft übernimmt die weiteren Ermittlungen und will den Mann auch in der Hauptstadt anklagen, sagte Staatsanwältin Katrin Frauenkron. Unter den Taten seien auch drei besonders schwere Fälle, in denen er die Opfer mit einem „gefährlichen Gegenstand“ bedroht habe. Allein dafür droht ihm laut Frauenkron pro Delikt eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.

Nach drei relativ ähnlichen Taten in kurzer Reihenfolge am 22. Juni am Wannsee sowie am 25. und 28. Juni am Teufelsberg „hatten wir dann die Vermutung, dass es sich um eine Tatserie handelt“, so die Staatsanwältin. Am 28. Juni wurde außerdem eine 27 Jahre alte Joggerin in einem Waldstück zwischen Kleinmachnow und Berlin angegriffen. Aufgrund ihrer Täterbeschreibung veröffentlichte die Brandenburger Polizei kurz darauf ein Phantombild. Der darauf Abgebildete ähnelte einem Mann, der bereits am 15. Juni von einer Überwachungskamera in Bernau nördlich von Berlin aufgenommen wurde, wo am gleichen Tag ebenfalls eine Frau vergewaltigt wurde. So rechneten die Ermittler der Serie auch diese Tat sowie die vom 12. Juni im Grunewald und schließlich die vom 2. Juli in Oranienburg zu.

Vergewaltigungen in und bei Berlin: Rund 300 Hinweise eingegangen

Am 8. Juli wurden die Bilder aus Bernau veröffentlicht. Im Nachgang gingen rund 300 Hinweise aus der Bevölkerung ein. Dadurch und dank DNA-Spuren und Fingerabdrücken sei der Täter identifiziert worden, sagte LKA-Ermittlerin Schürmann. „Wir hatten aber leider keine konkreten Hinweise, wo er ist.“ Auch die Möglichkeit, dass sich der Serbe ins Ausland abgesetzt hat, sei in Betracht gekommen. Erst nach der letzten Tat vom Dienstag sei klar gewesen, dass er sich noch in der Region aufhält.

Nach Angaben der Ermittler soll der Serbe in einem Hostel gewohnt haben. Er soll sich öfter in Berlin aufgehalten haben, um hier Geld zu verdienen und zuletzt ein Auto zu verkaufen. Warum er diesmal in der Region war, wisse man nicht. Der 29-Jährige ist bereits wegen zwei Straftaten im Dezember und im März aufgefallen.

Von dem mutmaßlichen Vergewaltiger hat die Polizei ein blaues Fahrrad sowie sein entsperrtes Handy sichergestellt, teilte Vurgun mit. Beides sei ausgewertet worden, auch auf Fingerabdrücke. Auch ein Helikopter mit Wärmebildkamera habe Erkenntnisse gebracht. Der Verdächtige sei zunächst nach Potsdam in Gewahrsam gebracht worden. Die Ermittler hatten bereits eine Fingerabdruckspur von einem Laubeneinbruch. So seien die Personalien des Verdächtigen erkannt worden, sagte Staatsanwältin Frauenkron.

Oskar Vurgun, Polizei Brandenburg, und Norma Schurman, Landeskriminalamt (LKA) Berlin, Georg Bauer.

Nach einer weiteren Vergewaltigung im Raum Potsdam konnten Polizeibeamte heute Abend einen 30-jährigen Mann festnehmen, bei dem es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um den gesuchten Serientäter handelt. PM folgt morgen. https://t.co/4cPOqP7v5e — GenStA Berlin (@GStABerlin) July 14, 2020

Brandenburgs Innenminister: Hilfe für Vergewaltigungsopfer wichtig

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) dringt darauf, die Unterstützung für die Opfer in den Mittelpunkt zu rücken. „Keiner kann nachempfinden, wie schlimm solche Verbrechen für die Opfer sind“, erklärte Stübgen am Mittwoch.

„Gut, dass wir den Täter jetzt haben und er keinen Schaden mehr anrichten kann.“ Er dankte der Brandenburger Polizei für deren Einsatz, die den Mann gemeinsam mit Berliner Beamten ergriffen hatte. „Jetzt müssen wir uns aber darauf konzentrieren, den Opfern zu helfen.“

Kommentar: Gute Polizeiarbeit endet nicht an der Landesgrenze

Junge Frau in Waldstück bei Potsdam vergewaltigt

Am Dienstagvormittag war eine junge Frau in der Nähe von Berlin vergewaltigt worden. Eine Passantin hatte die junge Frau am Dienstagvormittag in einem Waldstück bei Potsdam getroffen. Diese habe offensichtlich unter Schock gestanden und gesagt, sie sei gerade vergewaltigt worden.

Die Passantin hatte die Frau aus dem Waldgebiet geführt, wo sie umgehend medizinisch betreut und in ein Krankenhaus gebracht worden war. Die Polizei leitete mit der ersten, vorläufigen Personenbeschreibung des Täters eine groß angelegte Fahndung in der Nähe ein.

Vergewaltigung bei Potsdam: Polizist feuert Warnschüsse auf Täter

Beamte aus dem ganzen Land Brandenburg sowie aus Berlin unterstützten die Polizei bei der Suche.

Polizisten konnten dann am Vormittag tatsächlich in der Nähe des Tatorts einen Mann auf einem Fahrrad feststellen, auf den die Beschreibung sehr genau gepasst habe, so die Polizei. Angesichts der Beamten floh der Mann in den Wald und ließ dabei sein Fahrrad zurück. Die Polizisten verfolgten den Mann und forderten ihn auf, anzuhalten. Einer der Beamten gab mehrere Warnschüsse ab, allerdings ohne Erfolg, der Täter flüchtete weiter. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand.

Die Potsdamerin soll nach ersten Erkenntnissen zuvor auf einem Waldweg zwischen Babelsberg und Dreilinden gejoggt sein, als sie der Täter angesprochen und nach dem Weg gefragt habe. Kurz darauf soll der Mann sie überwältigt und vergewaltigt haben.

Beamte aus dem ganzen Land Brandenburg sowie aus Berlin unterstützten die Polizei bei der Suche. Zudem wurden ein Polizeihubschrauber, eine Drohne, mehrere Fährtenhunde und Polizeipferde der Bundespolizei eingesetzt.