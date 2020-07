Berlin: Mutmaßlicher Serienvergewaltiger wird Haftrichter vorgeführt

Zahlreiche Polizeikräfte sind in der Neuen Kreisstraße in Kohlhasenbrück, wo der Mann festgenommen wurde.

Berlin/Potsdam. Der am Dienstag festgenommen mutmaßliche Serienvergewaltiger soll für mindestens acht teils versuchte, teils vollendeten Taten in Berlin und Brandenburg verantwortlich sein. Das teilte Oberstaatsanwalt Georg Bauer am Mittwoch mit. Es gehe um teilweise auch besonders schwere Fälle. Der Mann im Alter von 29 Jahren werde jetzt einem Haftrichter vorgeführt.

Nora Schürmann vom Landeskriminalamt sagte, der Täter sei mit massiver Gewalt gegen die Frauen vorgegangen. Er habe die Opfer zunächst ganz freundlich angesprochen, immer zu belebter Zeit. Danach habe er sie mit Gewalt gepackt und gewürgt. Die Opfer seien vom Weg weggezerrt und in entlegenere Gebiete gezerrt worden.

Vergewaltiger wollte sich nach den Taten mit Opfern verabreden

Nach der Vergewaltigung habe er eine andere Seite gezeigt und sich um sie gekümmert. Er habe versucht, sich mit ihnen für den nächsten Tag zu verabreden.

Von dem mutmaßlichen Vergewaltiger hat die Polizei ein blaues Fahrrad sowie sein entsperrtes Handy sichergestellt, teilte Oskar Vurgun von der Polizei Brandenburg mit. Beides sei ausgewertet worden, auch auf Fingerabdrücke. Auch ein Helikopter mit Wärmebildkamera habe Erkenntnisse gebracht. Der Verdächtige sei zunächst nach Potsdam in Gewahrsam gebracht worden. Die Ermittler hatten bereits eine Fingerabdruckspur von einem Laubeneinbruch. So seien die Personalien des Verdächtigen erkannt worden, sagte Staatsanwältin Katrin Frauenkron.

Der Mann sei nach der Festnahme in der Neuen Kreisstraße nahe der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg erkennungsdienstlich behandelt worden, erläuterte ein Sprecher der Berliner Polizei am Mittwoch.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den Gesuchten handle, der Mann sei 29 Jahre alt. Bisher hatten die Ermittlungsbehörden das Alter des Verdächtigen mit 30 angegeben.

Nach einer weiteren Vergewaltigung im Raum Potsdam konnten Polizeibeamte heute Abend einen 30-jährigen Mann festnehmen, bei dem es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um den gesuchten Serientäter handelt. PM folgt morgen. https://t.co/4cPOqP7v5e — GenStA Berlin (@GStABerlin) July 14, 2020

Am Dienstagvormittag war eine junge Frau in der Nähe von Berlin vergewaltigt worden. Eine Passantin hatte die junge Frau am Dienstagvormittag in einem Waldstück bei Potsdam getroffen. Diese habe offensichtlich unter Schock gestanden und gesagt, sie sei gerade vergewaltigt worden.

Die Passantin hatte die Frau aus dem Waldgebiet geführt, wo sie umgehend medizinisch betreut und in ein Krankenhaus gebracht worden war. Die Polizei leitete mit der ersten, vorläufigen Personenbeschreibung des Täters eine groß angelegte Fahndung in der Nähe ein.

Vergewaltigung bei Potsdam: Polizist feuert Warnschüsse auf Täter

Polizisten konnten dann am Vormittag tatsächlich in der Nähe des Tatorts einen Mann auf einem Fahrrad feststellen, auf den die Beschreibung sehr genau gepasst habe, so die Polizei. Angesichts der Beamten floh der Mann in den Wald und ließ dabei sein Fahrrad zurück. Die Polizisten verfolgten den Mann und forderten ihn auf, anzuhalten. Einer der Beamten gab mehrere Warnschüsse ab, allerdings ohne Erfolg, der Täter flüchtete weiter. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand.

Die Potsdamerin soll nach ersten Erkenntnissen zuvor auf einem Waldweg zwischen Babelsberg und Dreilinden gejoggt sein, als sie der Täter angesprochen und nach dem Weg gefragt habe. Kurz darauf soll der Mann sie überwältigt und vergewaltigt haben.

Beamte aus dem ganzen Land Brandenburg sowie aus Berlin unterstützten die Polizei bei der Suche. Zudem wurden ein Polizeihubschrauber, eine Drohne, mehrere Fährtenhunde und Polizeipferde der Bundespolizei eingesetzt.

Verdächtiger nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert

In Berlin und Brandenburg war seit etwa Mitte Juni ein Täter unterwegs, der bereits mehrere Frauen vergewaltigt haben soll und der von der Polizei als Serienvergewaltiger eingeschätzt wird. Er soll zwischen dem 12. und 30. Juni sieben Taten begangen haben: Fünf davon im Grunewald oder dessen näherer Umgebung im Berliner Südwesten, eine im brandenburgischen Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) und eine in Bernau nordöstlich von Berlin. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung hatten Berliner Ermittler den Mann zu Beginn dieser Woche identifiziert.