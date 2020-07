Junge Frau bei Potsdam vergewaltigt

Wieder ist eine junge Frau in der Nähe von Berlin vergewaltigt worden. Eine Passantin hatte die junge Frau am Dienstagvormittag in einem Waldstück bei Potsdam getroffen. Diese habe offensichtlich unter Schock gestanden und gesagt, sie sei gerade vergewaltigt worden.

Die Passantin führte die Frau aus dem Waldgebiet, wo sie umgehend medizinisch betreut und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei leitete mit der ersten, vorläufigen Personenbeschreibung des Täters eine groß angelegte Fahndung in der Nähe ein.

Laut Berichten von "BZ" und "Tagesspiegel" soll ein Vergewaltiger am Abend festgenommen worden sein. Laut "Tagesspiegel" soll es sich bei ihm um den gesuchten mutmaßlichen Serienvergewaltiger handeln.

Polizisten hatten am Vormittag tatsächlich in der Nähe des Tatorts einen Mann auf einem Fahrrad feststellen können, auf den die Beschreibung sehr genau gepasst habe, so die Polizei. Angesichts der Beamten floh der Mann in den Wald und ließ dabei sein Fahrrad zurück. Die Polizisten verfolgten den Mann und forderten ihn auf, anzuhalten. Einer der Beamten schoss mehrere Warnschüsse ab, allerdings ohne Erfolg, der Täter flüchtete weiter.

Die Potsdamerin soll nach ersten Erkenntnissen zuvor auf einem Waldweg zwischen Babelsberg und Dreilinden gejoggt sein, als sie der Täter angesprochen und nach dem Weg gefragt habe. Kurz darauf soll der Mann sie überwältigt und vergewaltigt haben.

Vergewaltigung bei Potsdam - so wird der Täter beschrieben

Schwarzer Vollbart, kurze schwarze Haare

Schwarze Jogging-Hose, T-Shirt

Weißes Cap

Blaues Fahrrad

Er sprach Englisch.

Beamte aus dem ganzen Land Brandenburg sowie aus Berlin unterstützen die Polizei bei der Suche. Zudem wurden ein Polizeihubschrauber, eine Drohne, mehrere Fährtenhunde und Polizeipferde der Bundespolizei eingesetzt. Die Beamten suchen bislang weiter nach dem Unbekannten.

Mutmaßlicher Serienvergewaltiger identifiziert, aber noch nicht gefasst

In Berlin und Brandenburg ist seit etwa Mitte Juni ein 30-Jähriger unterwegs, der bereits mehrere Frauen vergewaltigt haben soll und der von der Polizei als Serienvergewaltiger eingeschätzt wird. Er soll zwischen dem 12. und 30. Juni sieben Taten begangen haben: Fünf davon im Grunewald oder dessen näherer Umgebung im Berliner Südwesten, eine im brandenburgischen Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) und eine in Bernau nordöstlich von Berlin. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung haben Berliner Ermittler den Mann zu Beginn dieser Woche identifiziert. Sein Aufenthaltsort ist aber nicht bekannt.

Solche Taten sind laut einem Kriminalexperten recht selten. „Serien sind doch eher die Ausnahme“, sagte der frühere Bremer Mordermittler Axel Petermann der Deutschen Presse-Agentur. Sie kämen aber immer wieder einmal vor. „DNA-Untersuchungen haben es stark vereinfacht, Serien zu erkennen.“

Mit Spuren etwa von Sperma oder Haut, die am Opfer oder am Tatort gesichert werden, könnten Ermittler innerhalb kurzer Zeit an den genetischen Fingerabdruck des Täters gelangen. Mit Datenbank-Abfragen lassen sich bekannte Kriminelle unter Umständen identifizieren.

Die Berliner Ermittlungsbehörden hatten im aktuellen Fall in der Vorwoche gut erkennbare Bilder des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera von einem Bahnsteig in Bernau veröffentlicht und konnten ihn inzwischen identifizieren. Bis Montag waren rund 300 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.